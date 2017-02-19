Korkut Boratav: Bütün denetim yetkilerinin kalktığı bir ortama geçiyoruz, uyanık olalım

“Başkanlık Rejimi ve Haklarımız” konulu panelde konuşan Prof. Dr. Korkut Boratav, “Bütün denetim yetkilerinin kalktığı bir ortama” geçildiğini belirterek ‘uyanık olalım’ çağrısında bulundu.

Gazete Karınca'da yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Boratav, Ankara’da düzenlenen “Başkanlık Rejimi ve Haklarımız” konulu bir panelde ‘Başkanlık sistemi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Boratav, anayasa değişikliği tartışmalarına değinerek şu ifadelerde bulundu:

"Türkiye’nin tarihsel birikimini hepimize ait olan kamusal kaynakların kapkaççı servet gruplarına ve iktidarı elinde tutan kliğe kontrolsüz bir şekilde intikalini sağlayan bir mekanizmayı güvence altına alma çabasıdır."

"Yetkileri sınırsız ama denetimi sıfır"

Varlık Fonu konusuna da değinen Boratav, şunları söyledi:

"Varlık Fonu Türkiye’nin tüm kamu varlıklarını, devletin çeşitli şirketlerdeki, iki büyük banka olan Ziraat ve Vakıf bankalarındaki tüm hisselerini, kamu arazilerini, THY gibi İstanbul Borsası gibi, TPAO gibi bütün varlıkları toplayan ve kullanımını kontrol edemeyen bir heyula.

"Yetkileri sınırsız ama denetimi sıfır. Şimdi böyle bir varlığın yönetimi Cumhurbaşkanı’na devredilecek. Kontrol söz konusu değil, tek kişinin denetiminde haklarımızın kullanılması söz konusudur.

"Uyanık olalım"

Boratav, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Türkiye toplumunun tümüne ait olan tüm kamusal varlıkları koruma hakkı devletin görevidir. Hangi devletin? Topluca seçtiğimiz parlamentonun gözetimi altında olmalıdır. Beğenmesek de, sermaye partileri daha hakim olsa da o parlamento bu denetimi yapmak zorundadır.

"Bütün denetim yetkilerinin kalktığı bir ortama geçiyoruz ve dolayısıyla kapkaççı, gözü açık sermaye çevrelerinin ve onların içerisinde yarışan tek adamların, millete küfreden adamlar da dahildir, peşkeş düzenine, tek bir kişi tarafından ihsan dağıtmak üzerine ve sınırsız bir süre ile devam edecek bir düzene geçmek üzereyiz. Onun için uyanık olalım."