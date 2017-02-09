Korkut Boratav: 1948’de babamı, 1980’de beni, bugün de asistanımı üniversiteden attılar

Prof. Dr. Korkut Boratav, son KHK ihraçlarına ilişkin olarak, "1948’de babamı, 1980’de beni, bugün de asistanımı üniversiteden attılar. Her dönem biraz daha gaddarlaşıyorlar. Şu anda yapılan 12 Eylül’den de diğerlerinden de daha kötüdür" dedi.

686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çok sayıda ümiversiteden 330 akademisyen ihraç edildi. İhraç edilenler arasında Prof. Dr. Korkut Boratav'ın Ankara Üniversitesi’ndeki son asistanı Doç. Dr. Nilgün Erdem de bulunuyor.

‘Her dönem biraz daha gaddarlaşıyorlar’

Artı Gerçek'ten Sibel Hürtaş'a konuşan Boratav, bir konferansta söylediği "1948’de babam üniversiteden atıldı, 1980’de ben, şimdi de asistanlarımı ihraç edecekler herhalde…" sözlerine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu hikayede dikkat çeken taraf şu:

Her dönem biraz daha gaddarlaşıyor. Şu anda yapılan 12 Eylül’den daha kötüdür. Bir çok arkadaşımın emeklilik haklarıyla ilgili sorunları var, bu insanlar yurt dışına gidemiyorlar. Pasaprotları ellerinden alınıyor. Daha kötü olan ise faal işbirlikçiler. Faal işbirlikçiler daha çok göze batıyor. Akademik çevrelerin faal işbirlik yapan unsurları biraz daha yüz kızartıcı bu dönemde…”

"Erkan İbiş acımasızca akademik kıyıma devam ediyor"

Akademisyen Nilgün Erdem, "Doktora tezimi bitirdiğim 2002 yılında asistan olarak üniversiteye devam etmem gerekirken bu hakkım elimden alınmıştı. O zaman Erkan İbiş rektör yardımcısıydı. Sonra asistan olarak okula tekrar döndüm, bu kez de KHK ile atıldım. Ankara Üniversitesi bu konudaki istikrarını koruyor. O zaman rektör yardımcısı olan Erkan İbiş şimdi rektör olarak pervasızca akademik kıyıma devam ediyor. Bunların asıl sorumlusu Rektör İbiş’tir. Bu ihraçlarla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ki Rektör Erkan İbiş bu işin sorumlusudur ve istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.