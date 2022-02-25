Korkusuz yazarından Yıldıray Çiçek ve Ahmet Yiğit Yıldırım’a: 5 tetikçiniz evimi bastı

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek ile Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım’ın kendisini hedef aldıkları günün akşamında evinin basıldığını söyledi.

“Ülen sevimli hergeleler, ülen külhanbeyi keratalar, sevdiklerimden ne istiyorsunuz?” diye soran Bayraktaroğlu, “Benimle bir hesabınız varsa eğer benimle uğraşın, sevdiklerimle değil. Yani: Birazcık delikanlı olun… Birazcık…” dedi.

Bayraktaroğlu, o geceyi bugünkü köşesinde şöyle anlattı:

Gece saat 11’de odamda çalışırken zil çaldı. Çocukluğumdan kalan alışkanlıkla: “Hayırdır” deyip kalktım, kapıya yöneldim… Bu arada, “kim olabileceğini” düşündüm… Belki alt katımızda oturan değerli doktor dostumdu… Kapıyı açmadan önce… Her zaman olduğu gibi: “Kim o?” diye seslendim… Genç bir erkek sesi: “Çiçek Sepeti’nden geliyoruz” dedi… “Size gönderilmiş çiçeği teslim edeceğiz de…”. Son derecede saygılıydı… “Bugün benim yaş günüm değil, eşimin yaş günü değil, evlilik yıl dönümümüz değil, kimmiş bu çiçekleri gönderen, adını söyleyin” dediğimde: “Gönderenin adı yazmıyor” derken sesi titredi… “O halde çiçeği bana gönderen firmanızın adını ve telefonunu verin” dedim: “Çiçek Sepeti dedim ya” diye biraz da ters yapınca… Gündüz, Ülkü Ocakları Başkanı ve MHP Genel Başkan Baş Danışmanının bana yönelik tehdit ve hakaretleri geldi geçti gözlerimin önünden… “O halde” diye seslendim ben de aynı nazik ses tonuyla… “Jandarmayı arayayım, onlar gelince açayım kapıyı…”. Ve… Elimde telefon varmış gibi 15-20 saniye bekledikten sonra sesimi daha da yükseltip: “Komutan ben Memduh Bayraktaroğlu’yum” dedim… “Evimizin kapısında biri var ve bana çiçek getirdiğini söylüyor ama tabii ki ben kapıyı açamıyorum bana bir ekip gönderseniz de……” dediğim anda kapıyı tekmelemeye…

Genel Başkanlarına hakaret ettiğim için hesabını sormaya geldiklerini haykırmaya başladılar ve: “Komutan, şu anda kapımı kırmaya çalışıyorlar lütfen acele edin” dediğimi duyunca hızla kaçtılar… Bu arada pencereden baktığımda beş ya da altı kişi kadar karaltı gördüm… Sonra da telefonumu alıp karakolu aradım… Az sonra ekip geldi… Ve olan biteni anlattım…

Ne olmuştu?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği konuşmasında 6 ve 9 rakamlarını göstermesi gündem olmuştu. Bunun üzerine yazar Memduh Bayraktaroğlu, Bahçeli için "69 pozisyonunu nereden biliyor acaba" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Bayraktaroğlu'na sosyal medya hesabından, “köpek” demiş, gazeteciyi “Tasmanı boynuna dolayıp gezdireceğimizden şüphen olmasın" diyerek tehdit etmişti.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden Bayraktaroğlu'na hakaret ettiği tweet'i şöyle: