Korkusuz yazarından Ahmet Hakan’a: Israrla kutuplaşmadan söz etmezseniz kutuplaşma bu kadar keskin olmayabilir

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın ünlülerin aşı kampanyasında yer almasına ilişkin, sözlerini hatırlattığı bugünkü yazısında, “Siz ısrarla kutuplaşmadan söz etmezseniz kutuplaşma bu kadar keskin olmayabilir” diye yazdı.

Ataklı, Hakan’ın yazısındaki şu bölümü aktardı:

“Ünlüler aşı kampanyasında yer alacak” cümlesini işittiğim andan itibaren… Hep şu soruyu soruyordum kendi kendime: Bu denli kutuplaşmış bir memlekette her kesimin önem vermediği, bir iki mırın kırın dışında herkesin üzerinde mutabık olacağı, kamuoyunun huzuruna çıktıklarında kimsenin yadırgamayacağı… İsimleri bulmak mümkün olabilir mi acaba? Meğerse mümkünmüş. İşte bakın: Bu kapsama girebilecek nitelikte üç isim bulunmuş bile. Şener Şen, Ezgi Mola, Haluk Bilginer… Aşı kampanyasının öncüleri olmuş.

Demek ki neymiş? Ne kadar kutuplaşırsak kutuplaşalım… Bütün kutupların “evet” diyecekleri ünlülerimiz varmış. Enseyi karartmaya gerek yokmuş demek ki.”

Ataklı devamında Hakan’a şöyle seslendi:

“Siz ısrarla kutuplaşmadan söz etmezseniz kutuplaşma bu kadar keskin olmayabilir, bu biiiir. İkincisi; hepimizin sağlığını ilgilendiren bir konuda ille de herkesin ‘ne oradan ne buradan’ diyebileceği isim aramaya gerek yok bence. Sizinle ben de katılabiliriz bu kampanyaya. Ben varım diye AKP’yi sevenler, siz varsınız diye muhalefette olanlar aşı karşıtı mı olacaklar yani? Tam tersine herkesin üzerinde anlaşacağı isimler yerine, birbirinden farklı insanların aynı ortak ülküde buluşması çok daha güzel olmaz mı? Sizinle kendimi örnek olarak verdim. Birbirinden farklı düşünen ünlü isimleri aşı kampanyasında bir araya getirme fikrini belki siz önerirseniz daha hızlı sonuç bile alınabilir.”

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