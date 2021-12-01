Korkusuz yazarı Yarkadaş: Bu beyhude çabadan vazgeçin; iki dünya bir araya gelse, Abdullah Gül benim ve benimle aynı düşünceyi paylaşanların cumhurbaşkanı adayı olamaz

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ittifak adaylarının tartışıldığı bu günlerde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gündeme getirilmesine tepki gösterdi.

“Gelin bu beyhude çabadan vazgeçin; boşuna kendinizi yormayın, bize de vakit kaybettirmeyin” diyen Yarkadaş, “İki dünya bir araya gelse, Abdullah Gül benim ve benimle aynı düşünceyi paylaşanların cumhurbaşkanı adayı olamaz” dedi.

Yarkadaş’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“AKP kurucusu ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başarılı olduğu tek alan, her yıl mutlaka kendisini gündeme sokması… Gül, şu günlerde yine siyaset piyasasına sürülüyor. Kimi Abdullah Gül’ün aslında Atatürk düşmanı olmadığını kanıtlamaya çalışıyor, kimi ise Gül’ü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı yapmaya… Küçük partilerin liderleri de peş peşe Gül’ü ziyaret ediyor.

Bu anlamsız ve artık kabak tadı veren Abdullah Gül seviciliğine bir son vermek gerekiyor. Abdullah Gül çıkıp kendisini ifade edebilecek güç ve yetenekteyken bunu yapmıyor. Susup izliyor ve aklınca oyun kurmaya çalışıyor. Zaten CHP tabanını da Gül’ün bu tavrı ifrit ediyor! CHP seçmenlerinin yüzde 99.9’unun oy vermeyeceği eski bir siyasetçiyi CHP tabanına pazarlamaya çalışmak ise komik kaçıyor…

Gelin bu beyhude çabadan vazgeçin; boşuna kendinizi yormayın, bize de vakit kaybettirmeyin… İki dünya bir araya gelse, Abdullah Gül benim ve benimle aynı düşünceyi paylaşanların cumhurbaşkanı adayı olamaz… İnanmıyorsanız; deneyin ve görün…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.