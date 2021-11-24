Korkusuz yazarı Yarkadaş: Berat Albayrak, görevden ‘affını isterken, “Allah sonumuzu hayır etsin” demişti, sanırım o son noktadayız

Korkusuz yazarı Barış Yarkadaş, Merkez Bankası’nın faiz indiriminin ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının hemen sonrasında döviz kurunun rekor üstüne rekor kırmasını değerlendirdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasını duyururken söylediği, “Allah sonumuzu hayır etsin” ifadesini hatırlatan Yarkadaş, “Sanırım o son noktadayız” dedi.

Yarkadaş, doların 13.35, Euro’nun 15.20, Sterlin’in 17.00’ye yükseltilmesinin ardından, uluslararası finans şirketlerine danışmanlık yapan bir arkadaşının, “Türkiye’nin bu girdaptan çıkması AKP ve MHP ile mümkün değil. Çünkü; yabancı yatırımcı, bu iki partiye güvenmiyor. Bu iktidarı istikrarlı görmüyor. Hukukta yaşanan problemler yüzünden Türk hukukuna güvenmiyor ve yatırım yapmak istemiyorlar. Türkiye’nin normalleşebilmesi için şu an Merkez Bankası’nın piyasaya en az 500 milyar dolar sürmesi ve dövizi durdurması gerek. Ancak böyle bir para yok. MB zaten eksi rezervde… Çözüm bir an önce seçim kararı almak ve Türkiye’yi rahatlatmaktan geçiyor” değerlendirmesini aktardı.

“AKP ve MHP ise yukarıda özetlediğim tabloya rağmen, aynı yanlışları sürdürmekte kararlı” diyen Yarkadaş, “Berat Albayrak, görevden ‘affını isterken’, ‘Allah sonumuzu hayır etsin’ demişti. Sanırım o son noktadayız” dedi.

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