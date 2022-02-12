Korkusuz yazarı Takan’ın kulisi: Öcalan’ın sefa sürdüğü İmralı’da trafik yoğunlaşmış; Nevruz’da yeni bir mektup yoldaymış

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dikkati çeken, “Edirne’deki İmralı’ya hesap verecek” açıklamasını hatırlattığı yazısında, “Abdullah Öcalan’ın sefa sürdüğü İmralı’da trafik yoğunlaşmış” dedi.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Gergin geçen haftayı önemli bir kulis bilgisi ile kapatalım. Geçen aydan beri gündemde kalan, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın “Edirne’deki İmralı’ya hesap verecek” sözleri üzerine yaşanan gelişmelere de ışık tutsun!

Ankara’nın derin kulislerinde konuşulanlara göre, bebek katili Abdullah Öcalan’ın sefa sürdüğü İmralı’da trafik yoğunlaşmış… Nevruz’da okunması için yeni bir mektup yoldaymış. İddialara göre, terörist başının mektubunu bu sefer avukatları okuyacakmış. Bakalım, mektubun içinden bu sefer neler çıkacak?.. Öcalan, taleplere ne kadar cevap verebilecek?.. Ve yeni talepleri ne olacak?.."

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