Korkusuz yazarı Takan’ın kulisi: Erdoğan, evde anayasa değişikliği konusunda çalışıyor; bazı özel temsilcilerini görüşmeler yapmak üzere görevlendirdi

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karantinada olduğu süre boyunca evde çalışmalarını iç siyasi faaliyetlere yoğunlaştırdığını yazdı.

Takan, kulislerden edindiği, “Tayyip bey yeniden aday olabilmesi için ortadaki hukuki sıkıntının, tartışmaların farkında. O yüzden, evde ağırlıklı olarak anayasa değişikliği konusunda çalışıyor. Bazı özel temsilcilerini görüşmeler yapmak üzere görevlendirdi. Bu isimler gizli görüşmeler yapıyor ve Tayyip beyi bilgilendiriyor” bilgisini aktardı.

Korkusuz yazarı Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçirdiği rahatsızlık yüzünden kapandığı evinde çalışmalarının ağırlığını iç siyasi faaliyetlere vermiş. Kayıt dışı olanların dışında saray kaynağımın aktardığı bilgilere aynen ifade edeyim:

‘Tayyip bey yeniden aday olabilmesi için ortadaki hukuki sıkıntının, tartışmaların farkında. O yüzden, evde ağırlıklı olarak anayasa değişikliği konusunda çalışıyor. Bazı özel temsilcilerini görüşmeler yapmak üzere görevlendirdi. Bu isimler gizli görüşmeler yapıyor ve Tayyip beyi bilgilendiriyor.’

Saray kaynağımın anlattıklarından çıkardığım sonuç şu; Erdoğan’ın görev verdiği özel elçiler deşifre olursa, Erdoğan ‘Bunlardan benim haberim yok. Kendi inisiyatifleri ile bu işlere kalkışmışlar’ der… Bir de, Tayyip Erdoğan, kendisinin 3’ncü kez aday olması için gerekli anayasa değişikliği ve oy sayısını bulmanın yanı sıra muhalefetin de ‘hoşuna gidecek’ anayasa değişiklikleri teklifi üzerinde çalışıyor.”

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