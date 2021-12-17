Korkusuz yazarı Takan’ın kulisi: Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasının ardından partisinin tüm yetkili organlarına uyarı mesajı gönderdi

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İyi Parti lideri Meral Akşener’in, önceki gün, partisinin tüm yetkili organlarına, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım” açıklamasına karşılık takınılacak tavır ve kamuoyuna yapılacak açıklamalar konusunda bir uyarı mesajı gönderdiğini yazdı.

“İYİ Parti’de ‘dil birliğinin sağlanması’ maksadıyla gönderilen mesajda , ‘Meral Akşener’in Millet İttifakı konusunda hassasiyeti ve dikkati çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı adaylığı dahil sorulara verilecek cevaplara’ vurgu yapıldığını” ifade eden Takan, yazısının devamında da şunları kaydetti:

“Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık açıklamaları ile ilgili özel parti içi mesajda en çarpıcı cümleler şöyle:

‘Tüm Genel Başkanların Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu makama aday olmaları hakkıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi Millet İttifakı’nın adayının belirleneceği yer zamanı geldiğinde Genel Başkanların kuracağı masadır. Türkiye’nin 13’ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı’nın Genel Başkanlarının bir araya geleceği masada belli olacaktır.’

Meral Akşener’in özel mesajının diğer çarpıcı bölümlerini ise şöyle özetleyebilirim:

‘İYİ Parti olarak Millet İttifakı iktidarının, ucube sistem yüzünden önü tıkanan ülkemizin çıkış yolu olduğuna inanıyoruz. Milletin teveccühü ile Millet İttifakı adayının 13’ncü Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. İktidar ve medyasının Millet İttifakı adayının ilanı konusunda ısrarı siyasi bir kurnazlıktır. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Cumhur İttifakı temenni ötesinde kendi adayını ilan etmişse de bu siyasi tuzak işe yaramayacaktır.’

İşte, Meral Akşener’in merakla beklenen cevabı ve tavrı böyle; ‘Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını Genel Başkanlar birlikte belirleyecek.’

Ayrıca, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tekil söylem’den çıkması İYİ Parti’de olumlu bir hava yarattı. Kılıçdaroğlu’nun kendini öne alarak yaptığı çıkışların partisi içindeki çekişmeler yüzünden kamuoyuna yansıyan olumsuz havayı da kıracağı düşünülüyor.”

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