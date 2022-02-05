Korkusuz yazarı Takan, Hakan Fidan-Mustafa Şentop görüşmesine dikkati çekti: AKP kulisleri ikiye bölündü

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kabine’de revizyon sinyali”nin ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un MİT Başkanı Hakan Fidan ile görüşmesine dikkati çekti. “Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ile Hakan Fidan arasındaki Dışişleri Bakanlığı koltuğunu kapma mücadelesini sağır sultan bile biliyor” diyen Takan, kulislerin ikiye bölündüğünü yazdı.

“’Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor. Mustafa Şentop, Hakan Fidan’ı yeni makamı için tebrik ziyaretine gitti” diyenler ile “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gidiyor yerine İbrahim Kalın geliyor. Mustafa Şentop, Fidan’ı teskin etmek için ziyarete gitti ‘Siyasette sabırlı olmak gerekir. Sıra sana da gelecek’ dedi” diyenler olduğunu ifade eden Takan, “Basınla paylaşılan 2 kare fotoğraftaki Hakan Fidan’ın yüz ifadelerine bakılırsa, Hakan Fidan çok arzuladığı Dışişleri Bakanlığı koltuğu için biraz daha bekleyecek gibi!.. Eğer başka sıkıntılar da yok ise…” görüşünü aktardı.

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