Korkusuz yazarı Takan: Devlet Bahçeli, imam Mustafa Demirkan’ı değil doğrudan Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nın Ayasofya'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan'a ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Cumhur İttifakı’nın bekası için ANDIMIZ’ın yasaklanmasına, NUTUK’un yasaklanmasına, Diyanet İşleri başkanının Ayasofya’da hutbede ATATÜRK’e hakaret etmesine ses etmeyen Devlet Bahçeli, imam Mustafa Demirkan’ı değil doğrudan Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı" dedi.

Takan, "'Abartma' demeyin. O zaman sorarım; O icazet töreninde Tayyip Erdoğan yok muydu?.. Vardı.. Erdoğan, imam Mustafa Demirkan’ı eleştirdi mi, tepki gösterdi mi?.. Hayır.. Bahçeli, saray iktidarının ve o siyasal yapının ATATÜRK’e olan alerjisini ve kinini daha yeni mi görüyor?.. O zaman ne oluyor?.." dedi.

Takan, yazısına şöyle devam etti:

"Dikkat edin!.. Başta Mehmet Ağar olmak üzere eski NATO konsepti isimlerin üzeri bir bir çiziliyor. Ha, bu arada kurunun yanında yaşta yanıyor!.. Siyaset figüranlarını ve magazin malzemelerini bir tarafa bırakın… Öyle veya böyle, katılalım veya katılmayalım, tüm hesaplaşmaların ana hedefinde Tayyip Erdoğan var. Kimi karşısındaymış gibi, kimileri de onun yanındaymış gibi yapıp o işleri çeviriyor. İş, Tayyip Erdoğan’ın dalını budağını budamanın da ötesine geçti.

Devlet Bahçeli, 14 Haziran’daki NATO zirvesini bekliyor!.. Üstelik, düne bakarak, Bahçeli’nin ATATÜRK aşkının birden bire depreştiğini söylemek de saflık olur!..

Büyük fotoğraf öyle bir hal aldı ki; Tayyip Erdoğan, yakasından paçasından, her yanından çekiştiriliyor!.. Bakalım kim/kimlerin elinde kalacak?.. Çok acıklısı; Erdoğan çekiştirilirken, Türkiye ve devleti dağılıyor!.. 14 Haziran, hayırlara vesile olur inşallah!.."