Korkusuz yazarı: PKK üyesi ile fotoğrafı olmak terör suçu iken; bir terör örgütünün lideri ile fotoğraf çektirmek neden aynı kapsamda değerlendirilmiyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, HDP Milletvekili Semra Güzel’in PKK’lı Volkan Bora ile çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine hakkında fezleke hazırlanmasıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Fethullah Gülen ile olan fotoğrafını hatırlattı. Takan, “PKK’nın sıradan bir üyesi ile fotoğrafı olmak büyük bir terör suçu sayılıyor ve o kişi de terörist ilan ediliyorken bir terör örgütünün lideri ile fotoğraf çektirmek neden aynı kapsamda değerlendirilmiyor?” sorusunu gündeme getirdi.

“Diyorlar ki –‘FETÖ’nün bir miladı var, o da 17 Aralık 2013, bu tarihten önce cemaatle ilişkili olanlar kandırılmış insanlardı, kandırıldıklarını anlayıp pişman olanlar terörist sayılmaz.2 Bu kendini tekrar kandırmaktan başka bir şey değildir” diyen Takan devamında şunları kaydetti:

“Fethullah Gülen AKP iktidara gelmeden önce Amerika’ya kaçmıştı. Hakkında terör örgütü kurmak ve yönetmekten soruşturma yürütülüyordu. Erdoğan’ın çıkardığı af sayesinde bu soruşturmadan kurtulmuştu. Savcılar bunu bilmez mi? Bilirler de bir şey yapamazlar. Bu çifte standart sürdükçe Türkiye’de adaletin sağlanması da, demokrasinin yeniden gelmesi de hukuk devletinin tekrar kurulması da mümkün olamaz.”

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