Korkusuz yazarı: HDP, şubat ayına kadar kapatılır ve 40 HDP’linin milletvekilliği düşerse ara seçim kaçınılmaz olur

Korkusuz yazarı Can Ataklı, HDP’ye yönelik açılan kapatma davasının sarayın yeni hesabı olduğunu yazdı. “Şubat ayında kadar HDP’nin kapatılması ve 40 HDP’linin milletvekilliğinin düşürülmesi neticesinde ara erken seçimin kaçınılmaz olacağını” ifade eden Ataklı, en az 40’ı HDP’den, 17 de daha önce boşalmış toplam 57 sandalyenin boşalacağına dikkati çekti.

“HDP’nin milletvekillerinin seçildiği bölgede, AKP’nin dışında bir parti yok” diyen Ataklı, “AKP, 40 HDP milletvekilliğinin tamamını alabileceği gibi, diğer boş 17 milletvekilliğinden de en az 10’unu alabilir. Meclis’te 288 olan AKP sayısı böylelikle 338’e yükselir” dedi. Ataklı, MHP, BBP ve bağımsızların da desteğiyle AKP koalisyonunun Meclis sayısının 393’e kadar bile çıkabileceğini söyleyen Ataklı, “Bu anayasayı değiştirecek güce ulaşmak demektir” dedi.

“Yapılacak düzenlemelerle ve Seçim Kanunu’ndaki değişikliklerle Erdoğan’a seçim kazandırmak çok kolaylaşacaktır. Zaten Erdoğan’ın amacı tek bir seçimi, bir oy farkla bile olsa kazanmak. Ondan sonra Erdoğan’ı makamından ömür boyu indirmeye kimsenin güce yetmeyecektir” diyen Ataklı, muhalefeti de ara seçim planına karşı çok dikkatli olma konusunda uyardı.

Ataklı’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Bu durumda ara seçimler en geç 24 Haziran 2022’den önce yapılmak zorunda. 2022 Haziranı’nda ara seçim yapılması için de en geç şubat sonunda karar alınması gerek. Yani HDP, şubat ayına kadar kapatılır ve 40 HDP’linin milletvekilliği düşerse ara seçim kaçınılmaz olacak. Böylelikle en az 40’ı HDP’den, 17 de daha önce boşalmış toplam 57 boş sandalye için seçim yapılacak. İşte sarayın yeni hesabı bu.

HDP’nin milletvekillerinin seçildiği bölgede, AKP’nin dışında bir parti yok. Üç ay içinde bağımsız adayları organize etmek ya da bir başka parti üzerinden aday göstermek çok zor. Bu durumda AKP, 40 HDP milletvekilliğinin tamamını alabileceği gibi, diğer boş 17 milletvekilliğinden de en az 10’unu alabilir. Meclis’te 288 olan AKP sayısı böylelikle 338’e yükselir. Buna MHP’nin 48 milletvekilini eklediğimizde 386 ediyor. BBP zaten AKP’nin yanında, sayı 387 oluyor. 7 bağımsız milletvekilini çeşitli vaatlerle AKP’ye destek vermeye zorlamak çok zor olmaz. Böylelikle AKP koalisyonunun Meclis sayısı 393’e kadar bile çıkabilir.

Bu anayasayı değiştirecek güce ulaşmak demektir. Yapılacak düzenlemelerle ve Seçim Kanunu’ndaki değişikliklerle Erdoğan’a seçim kazandırmak çok kolaylaşacaktır. Zaten Erdoğan’ın amacı tek bir seçimi, bir oy farkla bile olsa kazanmak. Ondan sonra Erdoğan’ı makamından ömür boyu indirmeye kimsenin güce yetmeyecektir.

Muhalefet, ara seçim planına karşı çok dikkatli ve duyarlı olmalıdır. Sonra “atı alan” gerçekten Üsküdar’ı geçer ki, bunun dönüşü de olmaz.

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