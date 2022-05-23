Korkusuz yazarı: Erdoğan hangi medeniyeti kastediyor?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da yaptığı konuşmasındaki, “Sizlere inanıyorum. Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz. Siz Medine’nin, Mekke’nin, Kudüs’ün, Diyarbakır’ın, İstanbul’un, Bosna’nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençlersiniz” sözlerini hatırlatarak, “Erdoğan hangi medeniyeti kastediyor?” diye sordu.

Ataklı ayrıca, “Bu medeniyet ne zamandan beri uyuyor? Gençlere gelecek için çağrı yaptığına göre bu medeniyetin uyanmasına daha çok zaman olduğunu mu anlamalıyız?” sorularını gündeme getirdi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Sen kim Abdülhamid'e dil uzatmak kim?