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Korkusuz yazarı: Erdoğan hangi medeniyeti kastediyor?

Adana'da düzenlenen ‘Bir Gençlik Şöleni’nde konuşan Erdoğan, "Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz" demişti

23 Mayıs 2022 08:57

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana’da yaptığı konuşmasındaki, “Sizlere inanıyorum. Siz uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek gençliksiniz. Siz Medine’nin, Mekke’nin, Kudüs’ün, Diyarbakır’ın, İstanbul’un, Bosna’nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençlersiniz” sözlerini hatırlatarak, “Erdoğan hangi medeniyeti kastediyor?” diye sordu.

Ataklı ayrıca, “Bu medeniyet ne zamandan beri uyuyor? Gençlere gelecek için çağrı yaptığına göre bu medeniyetin uyanmasına daha çok zaman olduğunu mu anlamalıyız?” sorularını gündeme getirdi.

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