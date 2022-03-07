Korkusuz yazarı: “Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi” diyerek Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişim

Korkusuz yazarı Memduh Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dondurma yediği anları konu edindiği videosundan dolayı hakkında dava açıldığını söyledi. Bayraktaroğlu, “Sıkı durun lütfen, ‘Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi’ diyerek de Cumhurbaşkanı’na hakaret etmişim. O nedenle Ceza mahkemesinde yargılanıyorum ve büyük ihtimalle de mahkûm olacağım…” diye yazdı.

Bayraktartoğlu davaya ilişkin detayları yazısının devamında şöyle anlattı:

“Duruşmada, Savcı suçlamayı okuyunca güldüm tabii… Bu iddiayı yapıp hapse girmemi isteyen genç Savcı’ya gülerek sordum: ‘Bu cümleyi videolarımdan birinde mi kullanmışım?..’ ‘Evet…’ ‘Videomun linki orada var mı?.. Varsa lütfen söyleyin ve izninizle hemen cep telefonumdan bulayım ve önüne arkasına bakalım…’

Sıkı durun lütfen çünkü merhum Uğur Mumcu’nun, 12 Mart dönemindeki yargılanmaları sırasında yaşanan garabet gibi bir cevap geldi Savcı’dan:

‘Videonun linki yok ama CİMER’e şikâyet eden vatandaş bunları söylediğinizi duymuş…’

‘Youtube kanalımda 3600 (O tarihte 3600 idi bugün 3800’e yaklaştı) tane videom var ve böyle bir video çektiğimi hatırlamıyorum, KORKUSUZ’daki köşemde yazmış olabilir miyim diye düşünüyorum ama onu da hatırlamıyorum…’

‘Hayır, Youtube videolarınızdan birinde söylemişsiniz…

‘Hatırlayamadım ama deyin ki söylemişim… Bir cumhurbaşkanının dondurmayı yalayarak yediğini söylemek hakaret mi?..’

‘Siz hakaret amacıyla söylemişsiniz…’

‘Nasıl yani?..’

‘Kelimeyi söylerken vurgu yapmış ve genel ahlâka aykırı bir kelimeyi ima etmişsiniz…’

‘Beyefendi, ciddi olamazsınız…’

Burada Yargıç devreye giriyor ve beni: Savcı Bey’e karşı daha saygılı olmaya davet ediyor…

Bu defa Yargıca çeviriyorum bakışlarımı: ‘Savcı Bey’in bana yaptığı saygısızlık değil mi Hanımefendi?’ diye soruyorum…

Bu kez hem Savcı ve hem de Yargıç: Kendilerine ‘Hanımefendi’ ya da ‘Beyefendi’ gibi sıfatlarla hitap edemeyeceğimi hatırlatıp beni, uyarıyorlar…

Sözümün özü canlarım Cumhuriyet tarihimizde örneği var mı bilmiyorum ancak ben bu ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ olduğu iddia edilen suçlamadan dolayı halen beraat etmiş değilim… Yargılama sürüyor… Eğer bu dosyadan dolayı mahkûm olursam cezaevine, elimde dondurma külahı olduğu halde ve dondurmamı yalayarak gireceğim…”

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