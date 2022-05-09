Korkusuz yazarı: Engellenen kaçak göçmen sayısını veren Hulusi Akar, sınırı delik deşik eden en az 2 milyon kişinin nasıl geçtiğini de açıklar mı acaba?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın verdiği “yılbaşından bugüne kadar sınırlardan kaçak geçmeye çalışan 2 bin 65 kişi yakalandığı, 132 bin 473 kişinin de engellendiği” bilgisini hatırlattı; “Bugüne kadar sınırı delik deşik eden en az 2 milyon kişinin nasıl geçtiğini de açıklar mı acaba?” diye sordu.

“Sarayın diğer adamları da yine rakam oyunları ile hem kedilerini temize çıkarmak hem de halkı yine kandırmak için yarışıyor” diyen Ataklı, İçişleri Bakanlığı’nın verdiği rakamları da şöyle aktardı:

“İçişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, 4 milyon 82 bin 693 Suriyeli varmış şu an ülkemizde. Toplam yabancı sayısı 5 milyon 50 bin 690’mış. Bugüne kadar 323 bin 859 kişi, sınır dışı edilmiş. 326 bin 723 kişi, TC vatandaşı yapılmış. 497 bin kişi, gönüllü olarak geri dönmüş. 12 bin kişi, sınır dışı edilmek üzere özel bölgelerde kalıyormuş.”

“Böyle rakamlara bakınca sanki çok önemli işler yapılmış gibi görünüyor. Oysa tam tersi. Bu rakamlar nasıl bir acziyet içinde olduklarını gösteriyor” diyen Ataklı, şunları kaydetti:

“Koruma altında olduğunu söyledikleri Suriyeli sayısını 3 milyon 700 bin olarak açıklamışlardı. Şimdiki resmi açıklamaya göre bile 300 binin üzerinde kayıtlı olmayan Suriyeli var ki bu rakam en az 3 milyon, bunu kendileri de biliyor. Sınır dışı edildiği söyleneler toplam rakam içinde devede kulak bile değil. Sonuç olarak saray sığınmacı konusunu da kendi lehine çevirmek için yine aynı yöntemi, beyin yıkama, algı yaratma operasyonunu yapıyor.”

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