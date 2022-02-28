Korkusuz yazarı: Eğer Erdoğan gelmezse, muhalefet alternatif meclis toplamalı

Rusya-Ukrayna krizinin en çok etkileyeceği ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Korkusuz yazarı Can Ataklı, muhalefet partilerinin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir çağrı yaparak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni acilen toplantıya çağırmasını istemesi gerektiğini ifade etti. Ataklı, “Erdoğan gelmezse, muhalefet alternatif meclis toplamalı” dedi.

“20 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın Meclis’e gelerek ‘zillet, illet’ dediği ‘hainlikle, teröristlikle’ suçladığı ‘bunlar hiçbir şey yapamaz, üç koyunu bile güdemez’ diye aşağıladığı muhalefet partilerine bilgi vermenin karakterini çizdireceğine inandığını bilmemek mümkün değil. O halde muhalefet, Meclis’in toplanmaması halinde alternatif bir toplantı düzenlemelidir” diyen Ataklı şunları kaydetti:

“Bu alternatif toplantıya bütün partiler davet edilmeli ve büyük küçük bakmadan bütün parti liderlerinin konuşması da sağlanmalıdır. Böyle bir toplantı, yasa gereği Meclis Genel Kurulu’nda yapılamaz çünkü Meclis üyesi olmayanlar böyle bir toplantı için Meclis Genel Kurul Salonu’na giremez. Buna karşı partilerin grup toplantı salonları bu iş için kullanılabilir.

Bugün 28 Şubat bildirisi için bir araya gelecek 6 siyasi parti bu konuda öncü olmalıdırlar. Ukrayna krizi milletin önünde bütün detayları ile konuşulmalıdır. Toplantıya AKP ve MHP’li milletvekilleri de katılmalıdır.”

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