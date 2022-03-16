Korkusuz yazarı Ataklı: Yeni yasa bir şaşırtmaca olabilir, bir anda seçim kararı alınırsa hiç şaşırmam

Korkusuz yazarı Can Ataklı, AKP ve MHP’nin Meclis’e sunduğu seçim kanunu teklifiyle ilgili kulislerde, “Yeni barajı ve ittifakların yapısını belirleyen seçim kanunu nisan ayı içinde meclisten geçer. Bu durumda en erken seçim gelecek yılın nisan ayında yapılabilir” yorumunun yapıldığını aktardı.

“Seçim kanunu çıktıktan sonra bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor biliyorsunuz. İddia sahipleri buna dayandırıyor görüşlerini” diyen Ataklı şu görüşünü aktardı:

“İyi de baskın ya da erken seçim yapılacaksa, ille bu kanunla yapılmak zorunda değil ki. Eğer yasa kabul edildikten sonra bir yıl geçmeden seçime gidilirse, eski sistem geçerli olur, yenisi çıktı diye bir yılın dolması beklenmez. İşin özeti, saray kazanacağı ortamı bulduğu an hiç çekinmeden seçim kararı alabilir, yeni yasa bir şaşırtmaca da olabilir, herkes seçim yok zannederken bir anda seçim kararı alınırsa en azından ben hiç şaşırmam.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Seçim barajını düşüren tekliften, ittifak hamlesi çıktı: Yeni teklif en çok AKP’ye yarıyor, muhalefeti strateji belirlemeye zorluyor