Korkusuz yazarı Ataklı: TÜİK Başkanı’ndaki cesarete bayıldım; adam, Erdoğan’ı yalanlıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal Dinçer'in CHP Genel Başkanı Kemal Kııçdaroğlu'nun görüşme talebini kabul etmeyerek kendisini kapıda bırakmasıyla ilgili açıklamalarının, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalanladığını yazdı.

Ataklı, yazısının "TÜİK Başkanı’ndaki cesarete bayıldım; adam, Erdoğan’ı yalanlıyor" başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Tahmin ediyorum röportaj vermeden bir gün önce Erdoğan’ın yaptığı konuşmayı dinlemedi, yoksa bu kadar cesaretli olması mümkün değildir. Bu adam Habertürk’ün 'Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi kabul etmediniz?' sorusuna bakın ne cevap vermiş: 'Kurumu siyasi tartışmaların bir parçası haline getirmek istemedim. Bu kurum siyasetten uzak, tartışmalardan uzak kalıp, ülkenin en kritik verilerini üretmeli. Çok hayati bir iş bu. Görüşmeme nedenimiz budur.'

TÜİK’in başındaki kişi, bir başka soru üzerine aslında basına ve konunun uzmanlarına çok ayrıntılı bir açıklamaya yapacaklarını belirttikten sonra Kılıçdaroğlu’nun yaptığı baskından sonra bundan vazgeçtiklerini söylemiş. Adamın söyledikleri AKP genel başkanının söyledikleri ile taban tabana zıt. Çünkü Erdoğan alaylı biçimde Kılıçdaroğlu’nu küçümseyerek 'İstatistik Kurumu’na gitmek istedi. İstatistik Kurumu nefis bir cevap verdi: ‘Siz dedi imtihanı Merkez Bankası’nda kaybettiniz’. Çılgına döndü. Daha sen çok çılgına dönersin. Sende etik yok Bay Kemal' demişti.

TÜİK Başkanı, 'politikaya bulaşmamak için' diyor ama patronu TÜİK’in siyasetin tam göbeğinde olduğunu, kendi emirleri doğrultusunda iş yaptığını ve hatta atanmış bir bürokrat olarak ana muhalefet partisine ağır bir ders verdiğini söylüyor.

Devlet ciddiyetine bakar mısınız? 'Çadır devletlerinde' olur bunlar ve ne yazık ki bizde var."

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