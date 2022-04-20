Korkusuz yazarı Ataklı: Süleyman Soylu’nun dengesi iyice bozuldu gibi geliyor bana

Korkusuz yazarı Can Ataklı, son zamanlarda gündemde olan göçmen meselesi üzerinden ismi sıklıkla anılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eskisinden çok daha öfkeli olduğunu, çok daha tutarsız konuşmalar yaptığını söyledi. Ataklı, “Soylu’nun dengesi iyice bozuldu gibi geliyor bana” diye yazdı.
Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılara ilişkin sorularına alakasız sorularla karşılık verdiğini hatırlatan Ataklı, şunları kaydetti:
“Sanıyorum Soylu bu tavırlarıyla AKP’nin çok şahin kanadının beğenisi alıyordur ama aklı başında, ülkesini seven, hukuk ve demokrasiden, haktan adaletten yana olan AKP’liler de dahil ülkenin ezici çoğunluğu karşısında en hafif ifadeyle komik oluyor. Farkında mıdır? Muhtemelen, ama tribünlerden gelen sesler daha hoşuna gittiği için aldırmıyordur.”
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Kılıçdaroğlu şu soruları yöneltmişti:
- Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
- Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
- Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
- Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?
Soylu ise şu soruları sormuştu:
- Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmez YPG Terör Örgütü Elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklarından onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
- Altılı masa sonrasında imzalanan mutabakat metnini, partideki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?
- 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp Parti Genel Merkezi’nden telefonu açtın mı?