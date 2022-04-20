Korkusuz yazarı Ataklı: Süleyman Soylu’nun dengesi iyice bozuldu gibi geliyor bana

Korkusuz yazarı Can Ataklı, son zamanlarda gündemde olan göçmen meselesi üzerinden ismi sıklıkla anılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eskisinden çok daha öfkeli olduğunu, çok daha tutarsız konuşmalar yaptığını söyledi. Ataklı, “Soylu’nun dengesi iyice bozuldu gibi geliyor bana” diye yazdı.

Soylu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılara ilişkin sorularına alakasız sorularla karşılık verdiğini hatırlatan Ataklı, şunları kaydetti:

“Sanıyorum Soylu bu tavırlarıyla AKP’nin çok şahin kanadının beğenisi alıyordur ama aklı başında, ülkesini seven, hukuk ve demokrasiden, haktan adaletten yana olan AKP’liler de dahil ülkenin ezici çoğunluğu karşısında en hafif ifadeyle komik oluyor. Farkında mıdır? Muhtemelen, ama tribünlerden gelen sesler daha hoşuna gittiği için aldırmıyordur.”

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