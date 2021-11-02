Korkusuz yazarı Ataklı: Sanki Erdoğan, HDP desteği olmadan seçim kazanıyor da!

Korkusuz yazarı Can Ataklı, CHP’nin HDP’nin dayatmasıyla tezkereye “hayır” oyu verdiği iddialarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “CHP tezkerede ya da başka konuda HDP’nin kuyruğuna takıldı mı, orası mümkün değil de cumhurbaşkanlığı seçiminde elbette HDP’nin desteğine muhtaç. Ama buna muhtaç olan sadece CHP veya muhalefet bloku değil. Rakamlar ortada. Erdoğan da HDP desteği olmadan seçimi kazanamıyor” dedi.

“Hatta öyle ki HDP seçmeni hiç oy kullanmasa muhalefet kazanabiliyor ama AKP’nin kazanması mümkün değil” diyen Ataklı, “Böyle bir ortamda CHP’yi veya muhalefeti 'HDP kuyrukçuluğu' ile suçlamak ancak komiklik olur. Ayrıca eğer bir iş birliği konusunda Erdoğan’ın çok daha aktif olacağını da bilmem hatırlatmaya gerek var mı?” ifadelerini kullandı.

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