Korkusuz yazarı Ataklı: Sanıyorum Abdulkadir Selvi sanki gaf yapıyormuş gibi davranarak saraya bir hedef gösteriyor, içeri nifak sokmaya çalışıyor

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’nin dünkü yazısını değerlendirdi, “Sanıyorum Selvi sanki gaf yapıyormuş gibi davranarak saraya bir hedef gösteriyor” görüşünü ifade etti.

Hürriyet yazarı Selvi, dünkü (7 Eylül 2021) yazısında, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cephesinde bütün yollar HDP’ye çıkıyor. HDP olmadan bırakın seçimi kazanmayı, yanına bile yaklaşamıyorlar. Millet İttifakı cumhurbaşkanı seçtirebilmek için HDP’ye umut bağlamış durumda. İstanbul başta olmak üzere yerel seçimlerdeki HDP katkısını gördükleri için haksız da sayılmazlar. Ancak hem HDP’nin desteğini istiyorlar hem de HDP ile birlikte görünmek istemiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

Ataklı, Selvi’nin kullandığı, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı cephesinde bütün yollar HDP’ye çıkıyor. HDP olmadan bırakın seçimi kazanmayı, yanına bile yaklaşamıyorlar” ifadesine dikakti çekerek, şunları kaydetti:

"Yani? Eğer HDP Millet ittifakı ile ortak hareket ederse seçimi muhalefet kazanıyor. Tersinden okuyalım; HDP saraya destek verirse Erdoğan yeniden seçilir.

Sanıyorum Selvi sanki gaf yapıyormuş gibi davranarak saraya bir hedef gösteriyor. Saray yazarı konuyu muhalefet açısından ele alıp içeri nifak sokmaya çalışıyor. Ki zaten iktidar yandaşları Millet İttifakı’nı hep bu yolla vurmaya çalışıyor. Selvi ‘HDP’siz olmaz ama Millet ittifakı’nın üyeleri HDP ile yan yana gelmeye çekiniyor’ diyor, saraya ‘işte size zayıf nokta buradan vurun’ uyarısı yapıyor. Erdoğan için çark etmek, dün dediğinin tersini yapmak, kandırıldığını söylemek çok kolay.

Önümüzdeki günlerde yeni bir açılım sinyali verilmesi kimse için şaşırtıcı olmamalı."

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