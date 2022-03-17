Korkusuz yazarı Ataklı: Mehmet Cengiz yürekleri paralayacak biçimde ağlamış

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in Oda TV’ye verdiği röportajı hatırlatarak, “Mehmet Cengiz yürekleri paralayacak biçimde ağlamış” dedi.

Cengiz’in söz konusu röportajda, 80 ülkeye ihracat yaptığını, 485 milyon dolara otel satıp bu madenlere yatırdığını söyleyerek “Bunları biriniz yazdı mı? Yüreğimi yakıyorlar” demesini hatırlatan Ataklı, şunları yazdı:

“Kahroluyormuş Mehmet Cengiz, İngiltere’de evmiş şuymuş buymuş, ne önemi varmış, İngiltere’de kobalt üreten şirket almış, İngiltere’de çok büyük ihalelere girmiş, bunlar niye yazılmıyormuş da koltuğun fiyatı yazılıyormuş. Hani baba oğul hikayesi vardır, ‘Ben sana vali olamazsın demedim’ diye başlayan. Mehmet Cengiz’in olayı da buna benziyor bence. Çünkü kimse Mehmet Cengiz’e ‘Sen hiç büyük işler yapmıyorsun’ demiyor ki. Söylenen şu; ‘Bütün bunları yapabilme kabiliyetin varken neden adam gibi yapmıyorsun da saraya yaranmak için kendini küçük düşürüyorsun?’”

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