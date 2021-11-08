Korkusuz yazarı Ataklı: Bu bakan sıfatlı kişi partisi adına Atatürk’e “Milletin parasını kendi keyfi için çarçur etti” dedi ya daha ne diyeyim

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in , bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtları eleştirdi.

Ataklı, “Bu bakan Atatürk’le Tayyip Erdoğan’ı karşılaştırmaya kalkarken, olabilecek en büyük ayıplardan birini yaptı. Hem kendi zihnince Atatürk’ü karalamaya kalktı hem de kendi başkanını yüceltmeye çalışırken ülkenin durumunun ne olduğunu itiraf etti” dedi.

Bilgin’in, “Konuşma yapan arkadaşlarımızın bazıları ‘Saraylardan vazgeçip halka inecek misiniz, halka değer verecek misiniz?’ gibi bir üslupla konuşuyorlar. Şimdi, cumhuriyetin kuruluş yıllarında, Türkiye’nin yoksul olduğu yıllarda, fert başına düşen milli gelirin 60 ila 120 dolar arasında olduğu yıllarda cumhuriyet bugün Çankaya Köşkü diye bildiğimiz köşkü yapmış, Gazi Paşa o köşkün inşaatını başlatmış, zamanla köşk değişmiş, genişletilmiş” sözlerini alıntılayan Ataklı, şunları kaydetti:

“Yani bu bakan sıfatlı kişi Atatürk’ü yoksul halkın parasını kendi keyfi için harcamış, halkı yoksulluktan perişan olurken kendisi lüks ve sefa alemi yaşamış gibi gösterme cüretinde bulunuyor.”

Ataklı, Bakan Bilgin’in söz konusu açıklamalarının devamını da hatırlattığı yazısında, “Atatürk’e bir tek ‘Milletin parasını kendi keyfi için çarçur etti’ diyemiyorlardı, bu kadarına artık cesaret edemiyorlardı, ama bu bakan sıfatlı kişi partisi adına bunu da söyledi ya daha ne diyeyim” ifadelerini kullandı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.