Korkusuz yazarı Ataklı: Bekir Bozdağ, “açılımı” ve “genel affı” halledebilecek biri olduğu için mi seçildi?

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Adalet Bakanlığı’na getirilen Bekir Bozdağ’ın FETÖ ile bağlantılı bir isim olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade ettiği bugünkü yazısında, “Eski bakanlar içinde ‘en FETÖ’cü kim?’ diye sorulsa, alınacak cevaplar içinde Bekir Bozdağ’ın adı mutlaka üst sıralarda çıkacaktır” dedi. Bozdağ’ın bakanlığa seçilme sebebini irdeleyen Ataklı, “Bekir Bozdağ, ‘açılımı’ ve ‘genel affı’ halledebilecek biri olduğu için mi seçildi?” sorusunu gündeme getirdi.

“Her ne kadar AKP’lilerin neredeyse tamamı FETÖ ile bağlantılı olsa bile bazı isimlerin daha önde olduğunu herkes biliyor sonuçta. Şimdi bu tescilli isimlerden Bekir Bozdağ tekrar Adalet Bakanı oldu. Bozdağ neden seçildi?” diyen Ataklı yazsısında şunları kaydetti:

“Tahminlerimi ve aldığım duyumlara göre değerlendirmelerimi yazayım. En önemlisi Erdoğan, ‘Denize düşen yılana sarılır’ örneğinde olduğu gibi artık çok zor günler yaşıyor ve kendisine yardım edecek kim varsa ona başvuruyor. Cemaatçilerin önemli isimlerinden Bekir Bozdağ açılım konusunda çok becerikli. Sarayın HDP oylarına ihtiyacı var. Bu nedenle PKK’nın hapisteki elebaşı Apo’yu kullanmak istiyor.

Bu nedenle önümüzdeki günlerde torba yasa içine konacak iki cümlelik bir yasanın kaşla göz arasında Meclis’ten geçirileceği söyleniyor. YouTube sohbetimde bunu anlattım, ‘Bilfiil 20 yılını hapiste geçirmiş, 70 yaşını aşmış hükümlüler ev hapsine alınır’ şeklinde bir cümlenin ceza yasasına ekleneceğini ve torba yasa içinde geçirileceğini söyledim. Böylelikle bundan Apo da yararlanacak ve ev hapsine çıkacak. Saray ardından açılımı tekrar gündeme getirmesi halinde hemen gidilecek bir seçimde HDP oylarının büyük bölümünün AKP’ye geleceğine inanıyor. Saray ayrıca seçimi kaybetme olasılığına karşı daha sonra yargılanmamak için şimdiden bir ‘genel af’ ilan etme hazırlında. Bu işleri de en iyi becerecek isim olarak Bekir Bozdağ görülüyor.”

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