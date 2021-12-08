Korkusuz yazarı: AKP’lilerin dengesi iyice bozuluyor artık, bir dizi oyuncusunun esprisinin bile Erdoğan’a zarar vereceğini düşünüyorlar

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Altın Kelebek ödül töreninde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Teşkilat dizisinin başrolü Çağlar Ertuğrul’un konuşması sırasında bir anda arkasını kontrol etmek için dönerek Altın Portakal’daki Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasında yaşanan olaya gönderme yapması sonrası gelen tepkileri değerlendirdi.

Çağlar Ertuğrul, “Birisi mimik yapıyor sandım arkamda” deyince sunucu Cem Davran “Bu o törenlerden değil, bak ne güzel kenarda duruyor” cevabını vermişti. “AKP’liler bu espriye çok öfkelenmişler. Anında Twitter’da ‘Teşkilat izlemiyoruz’ etiketi yayılmış. Rezalete bakar mısınız?” diyen Ataklı, şöyle yazdı:

“AKP’lilerin dengesi iyice bozuluyor artık, bir dizi oyuncusunun esprisinin bile Erdoğan’a zarar vereceğini düşünerek diziyi karalamaktan çekinmiyorlar. Oysa o dizi MİT’in Erdoğan’ı yüceltmek için çok büyük paralar harcayarak çektirdiği dizi. Trollerin belli ki pek aklı yok, bunun farkında bile değiller.”

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