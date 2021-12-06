Korkusuz yazar Can Ataklı: Erdoğan’ı Mersin mitingi konusunda da kandırdılar

Korkusuz yazarı Can Ataklı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Siirt’te konuşurken, ana muhalefet partisi CHP’nin Mersin’de düzenlediği mitinge işaret ederek kalabalık karşılaştırması yapmasını hatırlattı, “Danışmanları yine kandırmışlar Erdoğan’ı” dedi.

Erdoğan, Siirt’te konuştuğu sırada, Kılıçdaroğlu’nun gerçekleştirdiği mitingle ilgili olarak, “Bugün Mersin’deydi. Mersin’de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin’i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. ‘Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk’ diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde” demişti.

Ataklı, yazısının “Erdoğan’ı Mersin mitingi konusunda da kandırdılar” başlıklı bölümünde şunları kaydetti:

"Bu konuda görev Mersin Valisi’ne verilmiş. Vali polislere turnike kurdurup mitinge katılanları tek tek saydırmış. 'Turnikelerden geçen 21 bin 500 kişiydi, ayrıca turnikelerden geçmeyip de mitingi biraz uzaktan izleyen 1500 kişi vardı' bilgisini sunmuş danışmanlara.

Oysa göz var izan var. Vatandaş, Mersin’in en büyük alanı bir baştan bir başa dolmuş, yollar taşmış, millet meydana çıkan yolları bile tamamen doldurmuş. Erdoğan’ın kandırıldığının kanıtı ne biliyor musunuz? Dünkü saray gazetelerine ve televizyonlarına bakın, birinde bile Mersin mitingi yoktu. Haber ve fotoğraf koysalar foya ortaya çıkacak tabii. Hiç görmemek en iyisi."

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