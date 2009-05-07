Korkusuz Nihat!

La Liga'nın 35. haftasında pazar günü lider Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Villarreal'de, Nihat Kahveci, "Dünyanın en iyi takımına karşı oynayacağız" dedi.



İspanyol basınına açıklama yapan Nihat Kahveci, FC Barcelona için "Bu zamana kadar olağanüstü güzel bir sezon geçirdi. Dünyanın en iyi takımına karşı oynamanın zor olacağının farkındayız" derken, "Barcelona'ya çok saygı duyuyoruz ama asla korkmuyoruz" diye konuştu. Kahveci, Villarreal'in her zaman Nou Camp Stadı'nda iyi maçlar çıkardığını belirterek, hedeflerinin puan almak olduğunu söyledi.



Türk futbolcu, "Eğer kazanmak istiyorsak, en yüksek düzeyde olup, en iyi futbolumuzu sahaya koymalıyız" dedi.



FC Barcelona'nın, FC Chelsea ile Avrupa Şampiyonlar Ligi maçı yapmasından dolayı Villarreal maçında rotasyona giderek kimi yıldız futbolcularını dinlendirebileceği olasılığıyla ilgili bir soruya ise Kahveci, "Rotasyon olacağını sanıyorum ama hangi futbolcuların rotasyona uğramasını istediğimi sorarsanız, bunu saymak için elimdeki parmaklar yetmez" diye esprili bir yanıt verdi.



35. hafta maçında deplasmanda Valencia ile karşılaşacak olan Real Madrid'in olası bir yenilgisi ve Villarreal karşısında alınacak bir galibiyet, matematiksel olarak FC Barcelona'yı şampiyon yapacak. (AA)

