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Dünya

'Korkusuz kız' Wall Street'e bir yıl daha meydan okuyacak

Belediye ile yapılan anlaşmaya göre, heykelin pazar günü sökülmesi gerekiyordu

28 Mart 2017 14:24

ABD'nin finansal kalbi Wall Street'in meydanındaki boğa heykelinin karşısına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yerleştirilen "Korkusuz Kız" heykeli bir yıl daha yerinde kalacak.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, heykelin Mart 2018'e kadar meydanda kalmasına izin verdiklerini açıkladı. Heykel bir yatırım şirketi tarafından, Wall Street'teki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek için yerleştirilmişti. Belediye ile yapılan anlaşmaya göre heykelin Pazar günü sökülmesi gerekiyordu.

Ancak heykel basında da büyük ilgi görünce, bölgeye çok sayıda turist çekti. 1.21 metre boyundaki heykelin yanında poz veren Bill de Blasio heykelin "korkuya ve egemen güce karşı koymayı, doğru olanı yapmak için gerekli gücün insanın içinde olduğunu" simgelediğini söyledi.

Kristen Visbal'ın yaptığı heykel, State Street Global Advisors (SSGA) şirketi tarafında sipariş edilmişti. SSGA, ABD'nin en büyük 3 bin şirketinin dörtte birinin yönetim kurulunda tek bir kadın üye bile olmadığını belirterek, üst düzey kadrolardaki kadın erkek eşitsizliğini eleştirmişti.

Wall Street meydanının simgesi haline gelen bronz boğa heykeli de, 1987 finansal krizinin ardından, 1989 yılında Amerikan halkının gücünü temsilen yerleştirilmiş, turistik hale gelince meydanda kalıcı olmasına karar verilmişti.

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