Gözaltına alınan gazeteci Ahmet Takan'la ilgili yeni gelişme

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan gözaltına alındığını duyurdu. Takan, serbest bırakıldı.

Takan, paylaşımında “Duruşmayı bildirmiyorlar. Hakkımda yakalama kararı çıkarıyorlar. İtiraz ediyorum, dikkate almıyorlar. Sonra yakalatıp nezarete tıkıyorlar. Dünya lideri-nin ülkesi! Nezaretteyim dostlar” ifadelerini kullandı.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Takan hakkında Türkiye’nin IMF ile görüştüğüne dair yazdığı yazı nedeniyle BDDK’nın suç duyurusu üzerine Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, 26 Ocak 2021 tarihinde yapılan duruşmada yakalama kararı çıktı. Takan hakkındaki yakalama kararını UYAP’ta hakkında açılan davalara bakarken şans eseri fark etti. Takan geçtiğimiz hafta ifadesinin Ankara Adliyesi’nden alınması için dilekçe verdi, ancak dilekçe işleme konulmadı.

Takan bugün Ümitköy’deki çocuklarını ziyaret etti ve ziyaretten dönerken Balgat’ta postaneye uğradı. Postane çıkışında Takan’ın aracının etrafı polis tarafından çevrilmişti.

Polis Takan’ı gözaltına altına alarak Ankara Adliyesi’ne getirdi. Takan adliye nezaret hanesinde bir süre bekletildikten sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davasına ilişkin ifadesini veren Takan, daha önce de kendisine yönelik suçlama hakkında ifade verdiğini ve hiçbir kuruma zarar vermek gibi bir kastının olmadığını belirterek, hakkındaki yakalama kararının kendisine tebliğ edilmediğine dikkat çekti.

"Terörist miyim ben?"

Takan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. ANKA Haber Ajansı'na yaşadıklarıyla ilgili konuşan Takan, şu tepkiyi gösterdi:

“Bu nasıl bir adalet. İfademi alın duruşmaya çıkayım Ankara’da diyorum onu da yapmıyorlar. Terörist miyim ben? 10 polis arabamın etrafında, hakkımda yakalama kararı var deniyor.

Dilekçe vermişim ben koronavirüs nedeniyle İstanbul’a gelmiyorum diye. Hukuk, yargı, insanlarına tuzak kurar mı? Tuzak kuruluyor resmen Türkiye’de. Şöyle bir manzarayı gözünüzün önüne getirin, aracınız caddede ve aracınızın etrafında 10 polis memuru. Sizi alıp götürüyorlar.”