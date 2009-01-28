Korkunç senaryo: 51 milyon kişi işsiz kalabilir

ILO, ekonomik krizin yarattığı küresel işsizlik sonucunda dünya genelinde bu yıl 51 milyon kişinin işsiz kalabileceğini açıkladı.



ILO'nun yayımlandığı "Küresel İstihdam Trendleri Raporu"nda yer alan en iyimser senaryoya göre, bu yıl, küresel bazda 18 milyon iş kaybı yaşanacak, küresel işsizlik oranı yüzde 6,1'e çıkacak.



Daha gerçekçi bir senaryoya göre ise mali karışıklığın 2009 yılı süresince de devam etmesi durumunda, 30 milyon kişi işini kaybedebilecek. Bu da küresel işsizlik oranını yüzde 6,5'a çıkaracak.



Kötümser senaryo 51 milyon



En kötü durum senaryosuna göre, bu yıl 51 milyon iş kaybı yaşanabilecek. Bu durumda küresel işsizlik oranı yüzde 7,1'e yükselecek.



Küresel işsizlik oranı 2007'de yüzde 5,7, 2008 yılında ise yüzde 6 olmuştu.



Raporda, "2009'da durgunluğun derinleşmesi durumunda, birçok tahminde de beklendiği gibi, küresel iş krizi kötüleşecek" denildi.



ILO'nun Ekim ayında yayımlanan bir önceki raporunda, mali kriz nedeniyle 2009'da 20 milyon kişinin işini kaybedebileceği ifade edilmişti.



Gelişmekte olan ülkelerin daha fazla iş kaybı ile karşı karşıya kalacağını tahmin eden ILO, 2008 sonu itibariyle en yüksek işsizlik oranının yüzde 10,3 ile Kuzey Afrika'da ve yüzde 9,4 ile Orta Doğu'da olmasını bekliyor.



Orta ve Güneydoğu Avrupa ile eski Sovyet devletleri geçen yılı yüzde 8,8 işsizlik oranıyla kapatırken, bu oran, Sahra altı Afrikası'nda yüzde 7,9, Latin Amerika'da yüzde 7,3, Doğu Asya'da ise yüzde 3,8 oldu.



Latin Amerika’yı bekleyen işsiz sayısı 2,4 milyon…



Örgütün Latin Amerika'ya yönelik tahmini ise 2,4 milyon kişinin işsiz kalacağı yönünde.



Geçen yıl istihdamda yaşanan artışın küresel yavaşlamayla birlikte tersine döndüğü belirtilerek, bölgede geçen yıl işsizliğin yüzde 8,1'den yüzde 7,4'e düştüğü bildirildi.



Örgüt, Latin Amerika'da kentlerdeki işsizlik oranının 2003 yılından bu yana ilk kez bu yıl artarak yüzde 7,9 ile yüzde 8,3'e çıkmasını bekliyor.



Açıklamada, "Bu yıl 1,5 milyon ile 2,4 milyon iş kaybı olabileceğini konuşuyoruz" diyerek, bu kayıpların yoksullukla mücadeleyi tersine çevirebileceği uyarısında bulunuldu.



Ülke bazında ise geçen yıl Uruguay ve Dominik Cumhuriyetinde işsizlikte en büyük düşüşlerin yaşandığı, buna karşılık Peru'nun bu alanda en az iyileşme sağlayan ülke olduğu bildirildi.



Latin Amerika krizi, 2008 yılının 3. çeyreğinde ihracata olan talebin düşmesi, ham madde fiyatlarının azalması, sıkı kredi koşulları ile hissetmeye başladı.



