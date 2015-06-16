Korkunç iddia: 14 yaşında iki erkek çocuk 9 yaşındaki çocuğa cinsel tacizde bulundu!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 9 yaşındaki erkek çocuğuna ellerini iple bağladıktan sonra cinsel saldırıda bulundukları iddia edilen 14 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı.

Bandırma’nın Livatya Mevkii’ndeki sazlık alanda, 9 yaşındaki erkek çocuk , çevredekiler tarafından elleri bağlı olarak bulundu. Radikal'de yer alan habere göre, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk kontrolünün ardından çocuk, Bandırma Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Çocuk burada polise verdiği ifadede, ikisi de 14 yaşında olan Ö.P. ve K.K.’nın kendisini denize girme bahanesiyle Livatya Mevkii’ne götürdüklerini, sonra da elleri bağlayarak cinsel saldırıda bulunduklarını iddia etti.

Çocuklar iddiaları reddetti

Mağdur çocuğun iddiaları üzerine iki çocuk Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli iki çocuğun iddiaları kabul etmediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma Bandırma Cumhuriyet Savcılığı’nca sürdürülüyor.