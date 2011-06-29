-KORKULUK DEMİRİ KOLUNA SAPLANDI İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Ümraniye'de saklambaç oynarken koluna korkuluk demiri saplanan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi Kamil Sokak'ta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Yılmaz Çelik, Aile Sağlık Merkezinin demir korkuluklarını aşarak bahçeye saklanmak istedi. Bu sırada dengesini kaybederek düşen çocuğun koluna korkuluk demiri saplandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri korkuluk demirini kesti. Küçük çocuk, kolundaki demirle birlikte ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kolundaki demir ameliyatla çıkarılan Yılmaz Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre hastanede müşahede altında tutulacağı öğrenildi. Olayı haber alan baba Hüseyin ve anne Meltem Çelik, uzun süre gözyaşı döktü.