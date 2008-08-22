Korku yaratan SMS

Türk yolcunun kaderi...

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Barajas havaalanında dün meydana gelen ve 153 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasında bir yolcunun uçağın teknik arızadan 1,5 saatlik rötar yaptığı sırada karısına telefon edip "Beni uçaktan indirmiyorlar" dediği ortaya çıktı.Madrid-Las Palmas seferi yapan Spanair'e ait uçakta bulunan İspanyol yolcunun uçağın ilk kalkış için piste çıkıp daha sonra teknik arıza gerekçesiyle geri dönmesinden sonra uçaktan inmek istediği ve Spanair heyetinin bunu kabul etmemesi üzerine karısına mesaj gönderdiği bildirildi. Kazada ölen İspanyolun karısı, kocasının yolladığı mesajı basına gösterirken, "Aşkım, uçak hasar gördü" diye yazan mesajdan sonra telefonla konuştuklarını ve kocasının "beni uçaktan indirmiyorlar" dediğini söyledi.1,5 saat rötarlı olan Spanair'e ait olan düşen uçak, ilk olarak piste çıkmış ancak pilotun aşırı ısınma olduğunu belirtmesi üzerine hangara geri dönmüştü. Uçağa yapılan bakımdan sonra teknik heyet, kalkış için tekrar izin verirken, kalkış anında arka motorunun yanmasından sonra çok az havalanan uçak, pistin yanına düşerek alev almıştı.Bu arada, 153 kişiye mezar olan uçağa, Türkiye'de yaptıkları tatilden dönen bir İspanyol çiftinin şans eseri binmeyerek kurtulduğu bildirildi.Türkiye'de tatil yapan çiftin, düşen Spanair'e ait uçakla Madrid aktarmalı olarak Las Palmas'a gitmek üzere bilet aldığı belirtildi. İspanyol çiftin, Madrid'de görmek istedikleri bir Disney müzikalinin ertelenmesinden dolayı son anda bileti bir gün sonraya çevirdikleri ifade edildi.