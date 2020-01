"Korku imparatorluğu, ülkedeki tüm soylu soytarıların kellelerini almaya hazırlanıyor"

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, mizah dergisi Penguen'in yıldızının "Tayyipler Âlemi" kapağıyla parladığını belirterek "Yeni anayasayla korkunç bir “Tayyipler Âlemi”ne dönmek üzere olan bu ülkede adamız hızla ıssızlaşıyor, yüzümüz asıklaşıyor. Korku imparatorluğu, hazır olun, ülkedeki tüm soylu soytarıların kellelerini şu ya da bu şekilde almaya hazırlanıyor" dedi.

Mine Söğüt'ün "Elveda soylu soytarılar" başlığıyla yayımlanan (26 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Soytarılar...

Sarayların ipliğini pazara çıkarırlar.

Korkusuzdurlar.

Sözlerini sakınmaz, gerçeğe toz kondurmazlar.

Tehditleri de iplemezler.

Çünkü ezelden beri şakanın gücüne güvenirler.

Mizahın her türlü iktidardan kat be kat güçlü olduğunu genetik bir tecrübeyle bilirler.

Sivri diline katlanamayıp soytarının başını vuran kral;

En büyük kötülüğü kendine yapar.

Egemenliğini ayakta tutmasına yarayacak farkındalıktan kendini mahrum kılar.

Oyüzden akıllı krallar soytarılara dokunmazlar.

Sadece aptal krallar soytarıların kellesini kovalarlar.

Mizah dergileri yıllardır bu ülkenin soylu soytarılarıydılar.

Kralın çok zalim olduğu eski dönemlerde bile susmadılar.

En zeki ve komik halleriyle en korkunç gerçekleri anlattılar.

Her dönem kelle koltukta yaşadılar.

Marko Paşa’dan bu yana hep sevdik onları.

Politikaya dair en önemli ve ciddi şeyleri biz Aziz Nesin gibi büyük bir mizahçıdan öğrendik.

Oğuz Aral’ın yarattığı çizgide ilerleyip mizah dergisi geleneğini onlarca yıl çoğaltarak yaşatan yeni nesillerin zekâsından, her seferinde yeniden büyülendik.

Nesiller boyu vicdanımız ve aklımız oldular.

En önemlisi itirazımız oldular.

Küçük ve komik bir kuşu en zor zamanlarda bile cesurca tepemizde uçurdular.

Aklımızla kalbimiz arasında mekik dokudular.

Ve nihayet zamanın vahşetinden paylarını almaya başladılar.

İçlerinden biri...

Penguen dergisi artık kapanıyor.

Açıklanan neden, maddi sorunlar.

Nihayetinde bir ticari kuruluş, şu ekonomik hengâmeden yenik çıkması doğal.

Bizi ilgilendiren kısım bu değil.

Bizi ilgilendiren;

Böyle bir zamanda hızla tiraj kaybeden bir mizah dergisinin kapıya kilit vuruyor olmasının;

Diğer mizah dergilerinin de hızla düşen tirajlar yüzünden artık zar zor ayakta durması gerçeğinin ülkeye ödetmekte olduğu bedel.

Farkında mısınız;

İktidarın başındaki insandan “diktatör” diye bahsetmeye başladığımızdan beri bir zamanların en radikal muhalefetini yapan bağımsız mizah dergileri eskisi gibi değiller.

Penguen’in yıldızı, Musa Kart’a Erdoğan’ı bir karikatüründe kedi olarak çizdi diye verilen cezaya tepki olarak yapılan “Tayyipler Âlemi” kapağıyla parlamıştı.

Aradan 12 yıl geçti.

Musa Kart şu anda cezaevinde akıl almaz bir iddianameyle “Silahlı terör örgütüne yardım etme” ve “güveni kötüye kullanma” suçlarından yargılanıyor.

Penguen’in yıldızı da “Tayyipler Âlemi Anayasası”nın hayatımıza girdiği şu günlerde gökyüzünden kayıp gidiyor.

Yıllardır baskılarla sindirilmeye çalışılan mizah, dört bir yandan sarılıp, cebren ve hile ile hayatımızdan silinmek isteniyor.

Çünkü ülkenin soylu ve bağımsız soytarılarına tahammül yok yeni sarayda.

Biz de zaten artık onlardan çok büyük kahramanlıklar beklemiyoruz, şakalarımızı nicedir kendi aramızda, kısık sesle yapıyoruz.

Çünkü aksi halde başlarına gelecekleri biliyoruz.

Yeni anayasayla korkunç bir “Tayyipler Âlemi”ne dönmek üzere olan bu ülkede adamız hızla ıssızlaşıyor, yüzümüz asıklaşıyor.

Korku imparatorluğu, hazır olun, ülkedeki tüm soylu soytarıların kellelerini şu ya da bu şekilde almaya hazırlanıyor.