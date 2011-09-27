Korku filmi gerçek oldu!

T24 - Uol Noticias sitesinin haberine göre, hafta sonu Jose de Freitas sahilinde suya giren tatilciler piranaların saldırısına uğradı. Yüzün üzerinde tatilci, ayaklarındaki ısırıklar yüzünden hastanede tedavi gördü.
Yetkililer, aşırı balık avının piranaların bu bölgede kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden olduğunu belirtti. Doğal düşmanları, balıkçılık nedeniyle tükenen piranaların sayısının çok arttığı, beslenecek balık da bulamayan hayvanların insanlara saldırmaya başladığı kaydedildi.
Yetkililer, doğal besin zincirinin kopan halkasını yeniden kurabilmek için hem piranalara yem olan hem de pirana yumurtalarını yiyen balıkların bölgeye bırakılacağını açıkladı.