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Dünya

Korku filmi gerçek oldu!

Brezilya’nın Piaui eyaletinde piranalar onlarca tatilciye saldırarak yaraladı...

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Uol Noticias sitesinin haberine göre, hafta sonu Jose de Freitas sahilinde suya giren tatilciler piranaların saldırısına uğradı. Yüzün üzerinde tatilci, ayaklarındaki ısırıklar yüzünden hastanede tedavi gördü.

Yetkililer, aşırı balık avının piranaların bu bölgede kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden olduğunu belirtti. Doğal düşmanları, balıkçılık nedeniyle tükenen piranaların sayısının çok arttığı, beslenecek balık da bulamayan hayvanların insanlara saldırmaya başladığı kaydedildi. 

Korku filmi gerçek oldu!

Yetkililer, doğal besin zincirinin kopan halkasını yeniden kurabilmek için hem piranalara yem olan hem de pirana yumurtalarını yiyen balıkların bölgeye bırakılacağını açıkladı.



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