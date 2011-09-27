Korku filmi gerçek oldu!

T24

Yetkililer, aşırı balık avının piranaların bu bölgede kontrolsüz şekilde çoğalmasına neden olduğunu belirtti. Doğal düşmanları, balıkçılık nedeniyle tükenen piranaların sayısının çok arttığı, beslenecek balık da bulamayan hayvanların insanlara saldırmaya başladığı kaydedildi.Yetkililer, doğal besin zincirinin kopan halkasını yeniden kurabilmek için hem piranalara yem olan hem de pirana yumurtalarını yiyen balıkların bölgeye bırakılacağını açıkladı.