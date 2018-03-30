'Korku Endeksi' yüzde 81 yükseldi

Piyasalardaki korkunun derecesini ölçen Korku Endeksi (Chicago Board Options Exchange ‘CBOE' Volatility IndeX - VIX Endeksi), 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 81 yükseldi. 1993 yılında CBOE tarafından oluşturulan ve başta ABD olmak üzere dünyada en çok takip edilen göstergelerden biri olan VIX Endeksi, 2011’den bu yanaki en keskin yükselişi sergiledi. BloombergHT’de, VIX Endeksi’nin yükselişine dair şu değerlendirmeler yer aldı:

"Traderlar iki senedir , hisse senedi piyasasındaki sakinlikten şikayet ediyor. Bu dönem, 2016'dan beri ilk düzeltmesini gerçekleştiren hisse senetlerindeki düşüş ve volatilitenin son 3 ayın en düşük seviyesinden ikiye katlanmasıyla birlikte henüz sona erdi. "Dipten satın al" stratejisi artık işe yaramıyor ve S&P 500 Endeksi, iki buçuk yıldır ilk kez bir çeyreği düşüşle kapatacak.

Beyaz Saray'ın "küresel ticaret düzenini" yeniden yapılanmaya çalıştırması ve FED'in faiz oranlarını artırmasıyla, Wall Street " dalgalanmalara alışma" çağrısında bulundu.

Piyasaya dair endişeler giderilebilecek olmasına rağmen, zorlu süreç daha önce de görülen "durağanlıktan" güç buldu. S&P 500 Endeksi ilk çeyrek boyunca 23 kez günlük bazda yüzde 1 yükseldi ya da düştü. 2016 ve 2017'nin genelinde aylarca böyle bir harekette bulunmadan seyrettiği dönemler oldu.

"Tüm endeksler için en az bir yılın en kötü süreci"

Cboe Volatilite Endeksi'nin yüzde 81 artış kaydetmesi, hisselerin ütopyadan sadece haftalar içerisinde düzeltmeye gittiği ilk çeyrekteki durumunu anlatıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimine dair iyimserlik Ocak ayında ABD hisse senedi fonlarına beklenmedik girişleri tetikledi ve S&P Endeksi 22 ayın en yüksek sıçramasını gerçekleştirdi. Sonrasında kısa volatilite işlemleri hızla yükseldi ve ABD hisselerinin 2 trilyon dolar azalmasına neden olan yüzde 10'luk bir düzeltme meydana geldi.

Mart ayının, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimi tırmanırken ve büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri düşerken, sakin geçtiği söylenemez. Genel bir değerlendirme yaplırsa, çeyrek sonunda S&P 500 yüzde 1.2 düştü, Nasdaq yüzde 2.9 yükseldi, küçük sermaye şirketlerinin hisseleri yüzde 0.4 geriledi. Bu rakamlar, tüm endeksler için en az bir yılın en kötü süreci oldu."