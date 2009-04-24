Korkmaz'la sorun yok



Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman, teknik direktör Bülent Korkmaz ile aralarında herhangi bir sorunun olmadığını açıkladı.



Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ayhan Akman, teknik direktör Bülent Korkmaz ile tartıştıkları yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.



Ayhan, Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bazı yayın organlarında, antrenmanda teknik direktör Bülent Korkmaz ile tartıştıkları yönünde haberlerin yer aldığını ifade ederek, ''Basına açık bir antrenmanda, futbolun doğasına uygun olarak gelişen olağan bir durumun, basın mensupları tarafından sansasyon yaratmak amacıyla çarpıtılarak kamuoyuna tamamıyla yanıltıcı şekilde yansıtılması çok düşündürücüdür.



Taraftarımızdan, hoşgörü göstermemin mümkün olmadığı bu habercilik anlayışına itibar etmemelerini rica eder, sporseverlerin teknik direktörümüzle aramızda hiçbir sorun olmadığını bilmelerini isterim'' dedi.



