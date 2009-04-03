Korkmaz'ın zor kararı



Gaziantepspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Brezilyalı oyuncu Lincoln takımdan ayrı çalıştı. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın, disiplinsiz davranışlarda bulunan Lincoln'ü Gaziantep'e götürüp götürmeyeceği merakla bekleniyor.



Turkcell Süper Lig'deki şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Galatasaray, gözünü Gaziantepspor karşılaşmasına çevirdi.



Nonda ve Harry Kewell dışında milli takımlara giden futbolcuların katılımıyla çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızlarda, izinsiz ülkesine giden Cassio Lincoln takımdan ayrı çalıştı.



Fizik olarak eksiği bulunan Brezilyalı'nın Gaziantep'e götürülüp götürülmeyeceğine teknik direktör Bülent Korkmaz'ın henüz karar vermediği öğrenildi.



Yönetim Lincoln'ü korumaya aldı!



G.Saray yönetimi, sezon sonunda satmayı düşündüğü Brezilyalı futbolcusu Lincoln'den en az zararla kurtulmayı planlıyor. Milli takım maçları için lige verilen arada izinsiz olarak ülkesine giden ve bir hafta sonra dönen Brezilyalı oyuncuya verilecek cezayı Sarı-Kırmızılı yönetim belirleyecek.



Hamburg maçında oyundan çıkarken yaptığı el-kol hareketlerinden sonra Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Lincoln'ü Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında 90 dakika boyunca kulübede oturtarak cezalandırmıştı. İki yıl önce yüksek bir maliyet karşılığında transfer edilen yıldız Lincoln'ün sezon sonunda değerinin düşmemesi için yönetimin Bülent Korkmaz'dan bu oyuncuyu oynatması istenecek.



Başkan Adnan Polat, dün FIBA Bayanlar Avrupa Kupası finali ilk karşılaşması için İtalya'da bulunuyor. Başkan Polat'ın bugün İstanbul'a geldikten sonra Florya Tesisleri'ne geçerek hem Bülent Korkmaz hem de Lincoln'le özel bir görüşme yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Polat, "O bizim oyuncumuz. Takımın bir parçası. Onu kazanmak için çalışacağız." demişti. Polat'ın aynı sözleri Bülent Korkmaz'a da ileteceği ve Lincoln'ü ligin son maçlarında kazanması için daha fazla gayret sarf etmesini isteyeceği öğrenildi. Adnan Polat'ın Lincoln'le yapacağı görüşmede ise "Biz seni takımın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Seni kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Ancak sen de bu takım için biraz emek sarf et. Sezon sonunda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayalım. Eğer sezon sonunda gitmek istersen de sana her türlü kolaylığı sağlarız." diyerek Lincoln'ü ligin kalan maçlarına konsantre etmeye çalışacak.



Bu arada G.Antep maçının hazırlıklarını sürdüren G.Saray'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, idman bitiminde Lincoln'le bir süre sohbet etti. Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel, izinsiz olarak ülkesine giden Brezilyalı Lincoln'ün cezasının katlamalı olacağını söyledi. Lincoln'ün cezasının önümüzdeki salı günü açıklanacağı bildirildi.



Bulut: Arda'nın hakları bende



Galatasaray ve A Milli Takım'ın yıldızı Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, futbolcusu için hiçbir şirketle görüşmediğini söyledi. Arda'nın Avrupa'ya transferiyle ilgili basında yer alan haberleri değerlendiren Bulut, ''Arda'nın transfer haklarını devretmek için hiçbir şirketle görüşmedim. Zaten buna ihtiyacım yok.'' dedi. Menajer Bulut, çıkan haberlerde yer alan IMG firmasının adını dahi duymadığını ifade ederek, ''Ben zaten bu işi yapıyorum, neden başka bir şirketle anlaşayım ki? Yani böyle bir firmayla anlaşmam ve görüşmem de söz konusu olamaz.'' diye konuştu.