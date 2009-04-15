Korkmaz'ın günü sayılı!



Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisinden sonra önümüzdeki sezon Bülent Korkmaz'la çalışmama kararı aldı.



Sabah Gazetesi'nin 15 Nisan 2009 tarihli bugünkü sayısındaki habere göre; Yöneticilerin büyük bir bölümü başkan Adnan Polat'a baskı yaparak "Bülent ile başarıya ulaşmamız imkansız, hemen bir çaresini bulup en geç sezon sonunda yeni bir hocayı takımın başına getirelim" dedikleri öğrenildi.



Başkan Adnan Polat ise "Bir sezonda üç hoca ile çalışmamız doğru olmaz ama sezon sonu bu konuyu oturup konuşarak değerlendiririz'' cevabını verdiği gelen haberler arasında.



Korkmaz'ın en fazla sezon sonuna kadar takımın başında kalabileceği ancak yeni sezonda takımın başında olmayacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor. Bu arada yönetimin, Korkmaz'a yeni gelecek hocanın yardımcılığını teklif edeceği ancak Korkmaz'ın bu öneriyi büyük ihtimalle kabul etmeyeceği bildirildi.







