Korkmaz'ın bileği bükülmüyor



Galatasaray ligin ilk 5 sırasındaki takımlar arasında 31 golle en fazla gol yiyen takım. Süper Lig'de geride kalan 24 hafta sonunda 5 takım 5 puan farkla ilk 5 sırada yer alıyor ve şampiyonluk mücadelesi veriyor.



Bu 5 takım içinde kalesinde en çok gol gören takım 31 golle Galataaray oldu. Galatasaray verdiği 91 gol pozisyonu ile yine en çok pozisyon veren takım olurken rakibi Trabzonspor ise attığı 32 golle yine bu 5 takım içinde en az gol atan takım oldu.



Bülent Korkmaz yönetiminde Galatasaray 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik aldı hiç Yenilmedi. Galatasaray'ın teknik direktörü Bülent Korkmaz, takımının başında çıktığı 5 resmi maçta da yenilmedi. Bülent Korkmaz Süper Lig'de Konyaspor'u 1-0, Bursaspor 2-1 yenerken,Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı, Uefa Kupasında Bordeaux'u 4-3 yendi, Hamburg ile 1-1 berabere kaldı.

