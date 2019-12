Korkmaz'dan iddialı açıklamalar

OYUN FELSEFESİ



Korkmaz, yarın UEFA Kupası 3. tur rövanşında Fransa'nın Bordeaux takımıyla oynanacak karşılaşmayla ilgili düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'da göreve gelmeden önce de takım kadrosunun kalitesine inandığını dile getirerek, "Ben daha önce de söylüyordum. Galatasaray'ın çok yetenekli oyunculardan kurulu olduğunu ifade ettim. Galatasaray, bu oyuncu kadrosunu korur, üzerine de daha iyi oyuncular getirirse, 2-3 sene içinde bu takım UEFA Kupası veya Şampiyonlar Ligi'nde final ve kupayı da alabilir" diye konuştu.Yarın Galatasaray ve Türk futbolu için önemli bir gün yaşayacaklarını anlatan Bülent Korkmaz, "Önemli bir maç yapacağız. Her maç zor olduğu gibi bu maç da zor olacak. Tek hedefimiz turu geçmek. Bunun için psikolojik olarak da hazırız" dedi.Korkmaz, Galatasaray takımında teknik direktör olarak ilk maçına çıkacağını kaydederek, "Futbolcu olarak da Galatasaray'da ilk maçımı Avrupa kupalarında oynamıştım. İnşallah hem benim, hem de kulüp için maç bizim istediğimiz şekilde olur ve turu atlarız. Ama zor bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.Basın toplantısını izleyen Fransız bir medya mensubunun, "Oyun felsefeniz nedir"' sorusu üzerine Bülent Korkmaz, "Takım halinde defans, takım halinde hücum yapmak oyun felsefem. Hücum defansta başlar, defans hücumda başlar" yanıtını verdi.Bülent Korkmaz, "Agresiflik benim yapımda olan bir şey. Bunu takıma yansıtmak istiyorum. Ama bunun için de biraz zaman lazım" dedi.Ekibinden tek isteğinin, takım defansını iyi yapmaları olduğunu anlatan Korkmaz, gerçekten yetenekli ve değerli hücum oyuncularının bulunduğunu, onların neticelendiği gol pozisyonlarını bildiğini vurguladı.Bülent Korkmaz, Bordeaux ile ilk oynanan maçı televizyondan seyrettiğini belirterek, "Bir televizyon kanalında yorum yaptım. Skibbe, giderken 'Ben buradayken takımda her türlü bilgiyi alabilirsin' demişti. Cevat hocayla oturup rakibimizin maçlarını 2-3 gündür seyrettik. Analiz yaptık. Önemli olan, gereken bilgiyi verdikten sonra oyuncuların bunu en iyi şekilde uygulamasıdır, uygulayacaklardır da" ifadelerini kullandı.Hayatı boyunca çok zor dönemlerden geçtiğini vurgulayan Korkmaz, "Belki de bir çok kişi benim yaşadıklarımı yaşasa futbolu bırakırdı. Ben her zaman zorluklarla baş etmesini bilen bir kişiyim. Şu anda ben takımımı temsil ediyorum. Ben nasıl o zaman baş ettiysem, bunu da takımımı yaptırmaya çalışacağım, yaptıracağım da. Ben bu görevi kabul ettiysem, hiçbir zaman mazeret gösteremem" diye konuştu.Genç teknik adam, Emre Güngör ve Servet'in değerli oyuncular olduğunu vurgulayarak, "Bu oyuncuların sakatlığı bizi üzüyor. İnşallah kısa sürede aramıza katılırlar. Galatasaray kadrosu eksiklikleri karşılayacak düzeyde" dedi.Korkmaz, son haftalarda alınan kötü sonuçların üçlü savunmayla oynanmasına bağlandığının hatırlatılması üzerine, "Tabii ki üçlü savunma olmayacak" ifadesini kullandı.Fransız bir gazetecinin, "Teknik direktörlüğünüz kafası karışmış takımınıza biraz ritm getirecek mi" sorunu, "Biz de onun için buradayız" yanıtını veren Korkmaz, "Yarın için heyecanlı mısınız" sorusu üzerine de "Futbolcuyken de heyecanlıydım, tabii ki o heyecan var. Galatasaray takımının başına teknik direktör olarak geçmek daha fazla heyecan veriyor. Maç başladıktan sonra aklıselim bir yapıya sahip olarak taraftarın karşısına çıkmak isterim" şeklinde konuştu.Korkmaz, "Takımı nasıl buldunuz" sorusunu, "Takım için negatif bir şey söylemek istemiyorum. Pozitif konuşmak istiyorum. Oyuncularla birebir konuşuyorum. Çoğu oyuncu beni biliyor. Karakterimi ve profesyonelliğimi biliyor. Beni tanımayan yabancı oyunculara kendimi anlatıyorum, onlara takımın yetenekli olduğunu söylüyorum. Şu an için memnunum. En büyük avantajım, geçmişte bir sürü olay yaşayıp, bir çok kriz görmem. Oyuncularımıza örnekler vererek yaptıklarımızı ve yapabileceklerimizi söyledik" diye yanıtladı.Stadı dolduracak taraftarlara her zaman ihtiyaçlarının olduğunu kaydeden Bülent Korkmaz, "Orayı cehenneme çevirecek ilk önce taraftarlardır, onların pozitif destekleriyle biz de sahada elimizden gelen her şeyi yapacağımızı ve yaptıracağımızı biliyorum" dedi.Korkmaz, taraftarların Kocaelispor maçından sonra futbolcuları protesto ettiğinin hatırlatılması üzerine de "Galatasaray taraftarı her zaman futbolcusunu desteklemeli, sahip çıkmalı. Yarın onlarla birlikte çok güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.Teknik direktörlük Pro-lisansı'nın bulunmadığı şeklindeki spekülasyonların hatırlatılması üzerine Bülent, "Böyle bir sorun yok. Bordeaux, maçına teknik sorumlu olarak çıkabiliyorum" ifadesini kullandı.Korkmaz, rakip takımın teknik direktörü Blanc'a da övgüler yağdırarak, "Kendisi Fransa'nın gelmiş gelmiş en büyük oyuncularından biridir. Fransa milli takımının da kaptanlığını yapmıştı. İki sene önce kendisiyle Fransa'da görüşmüştük. Şimdi de Bordeaux'un başında ve başarıyla takımını yönetiyor" diyerek sözlerini tamamladı.