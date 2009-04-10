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Spor

Korkmaz 'tatlı' derdi

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sakatlıkları geçen futbolcuları yüzünden takım kurmakta zorlanıyor.

10 Nisan 2009 03:00


Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sakatlıkları geçen futbolcuları yüzünden takım kurmakta zorlanıyor. Genç teknik adam, Mehmet Topal ve Lincoln'ü oynatmak için değişik varyasonlar üzerinde duruyor.


Geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan mehmet topal ile Nonda'nın sakatlıklarının tamamen geçmesi ve Lincoln'ün beklenen düzeye gelmesi, Bülent Korkmaz'ın kuracağı onbir planlarını değiştirmesine neden oldu.

Genç teknik adamın, Mehmet Topal ve Lincoln'e kadroda yer açmak istediği, ancak hangi oyuncuları kulübeye çekeceğine karar veremediği öğrenildi.

Defansın solunda Volkan'ın performansından memnun olmayan Bülent Korkmaz'ın, Mehmet Topal'a savunmanın ortasında görev vererek, Hakan Balta'yı, Volkan'ın yerinde kullanmayı düşündüğü, Lincoln'e ise Baros'un arkasında şans tanımayı planladığı ifade edildi.

Bülent Korkmaz'ın, Lincoln'ü yedeğe çekip, forveti Arda - Baros ikilisinden oluşturmayı düşündüğü de belirtiliyor. Galatasaray teknik direktörü, Fenerbahçe maçından önce yapılacak son taktik antrenmanda onbirini belirleyecek.

Bu arada hafta boyunca antrenmanlara katılamayan Ayhan'ın, oynayabilecek duruma geldiği açıklandı.

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