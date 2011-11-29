-Korkmaz: ''Taktik disiplin çalıştık'' KARABÜK (A.A) - 28.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Bursaspor'u 3-1 yenen Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ''Takım halinde oynamamız, defans yapıp kaptığımız toplarla hücuma çıkmamız, hafta boyunca çalıştığımız taktik disiplindi'' dedi. Korkmaz, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Bursasporlu oyuncu Serdar Aziz'in sakatlanıp çıkmasına çok üzüldüğünü, kendisinin çok beğendiği bir futbolcu olduğunu söyledi. Maçın son 15 dakikasında paniklediklerini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu: ''Takım halinde oynamamız, defans yapıp kaptığımız toplarla hücuma çıkmamız, hafta boyunca çalıştığımız taktik disiplindi. Topun genelde Bursaspor'da olması ama oyunun setini bizim oynamamız ve topu kapıp hücuma çıkmamız önemliydi. Son 10-15 dakika panikledik. Galibiyetin verdiği stres ve baskı takımın geriye yaslanmasına neden oldu. İstemediğimiz bir şey ama futbolda olağan şeyler. Paniklememiz bizi biraz oyun olarak disiplinden uzaklaştırdı ama 3. gol rahatlattı. Önemli olan 3 puanı almaktı. Hayırlı olsun ama daha bu başlangıç. Önümüzde çok yol var. Takım halinde mücadeleye devam etmemiz lazım. Ancak böyle maç alırız.'' Kaleci Orkun, takım olarak iyi oynadıklarını, son dakikalarda panik yaşamalarına rağmen galip geldikleri için mutluluk duyduklarını söyledi. Mehmet Çakır da karşılaşmanın kendileri için çıkış maçı olmasını dilediğini belirterek, Bursaspor karşısında keyifli bir futbol oynayamadıklarını ancak sonucun iyi olduğunu, takım olarak ligde hak etmedikleri yerde olduklarını kaydetti. -Bursaspor cephesi- Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Karabük'e kazanmak için geldiklerini, yedikleri gole kadar da oyunu kontrol edenin kendileri olduğunu söyledi. Pozisyon üretemediklerini, kalelerine gelen ilk topun da gol olduğunu ifade eden Sağlam, şöyle devam etti: ''O golün şanssızlığı içinde bir pozisyon daha verdik. İkinci yarıda iki santrforla başladık. Biz gol ararken top geldi penaltı oldu. Sonra yine topun hakimi bizdik. Golden sonra bir iki pozisyonumuz, direkten dönen topumuz vardı. 82. dakikaya kadar daha çok şeyler yapmamız lazımdı. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler, akıllı oynadılar. Bizim açıklarımızı iyi değerlendirdiler. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik, bizim için çıkış maçı olabilirdi. Kalan maçlarda en azından zirveyle aradaki puan farkını azaltmamız lazım. Serdar Aziz'in başında ciddi bir açılma var, dikiş attılar. Farklı bir sıkıntı olmaması en büyük dileğimiz.'' Tagoe, takım olarak iyi oynadıklarını ancak bir türlü sonuca gidemediklerini, ilerleyen maçlarda bunu aşacaklarına inandıklarını belirtti. Kaleci Carson da rakibin saha avantajını kullandığını bu maçların hata kaldırılamayacağını, bu şekilde de gol yediklerini kaydetti.