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Spor

Korkmaz: Skor daha farklı olabilirdi

09 Mayıs 2009 03:00

Galatasaray teknik direktörü Bülent Korkmaz, maçın değerlendirmesini yaparken, ``Cezalı ve sakat oyuncularımızın dönmesiyle daha iyi bir takım olduk. İlk yarıda çok iyi oynadık ve pozisyon bulduk. Ligin sonu geldi ama daha iyi bir takım olduğumuzu ortaya koyduk. Maçın sonucu daha farklı olabilirdi. İkinci golü bulabilsek maçı farklı kazanabilirdik. Önemli olan 3 puan almak" dedi.
Bülent Korkmaz, basın mensuplarının Kewell'in oyuna son dakikalarda girmesi konusundaki sorusuna, ``Bu benim tercihim`` cevabını verdi.

Ankaragücü teknik direktörü Hikmet Karaman ise 10 kişii kalmalarına rağmen iyi bir mücadele ettiklerini söyledi, ``Bundan sonra Beşiktaş maçını düşüneceğiz. Tempolu bir maç izledik. İlk yarıda Galatasaray'ın pozisyonları vardı ama biz de pozisyonlar bulduk. Üzücü olan maçı penaltı golüyle kaybetmek. Penaltıdan sonra hakeme yaptığımız itiraz bizi oyundan kopardı. Maça 10 dakika sonra dönebildik. Oyuncularımın mücadelesini alkışlıyorum. Bazı pozisyonları değerlendirebilsek oyun farklı yerlere gelebilirdi`` diye konuştu.

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