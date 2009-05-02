Korkmaz, Skibbe'nin gerisinde kaldı



Galatasaray'da kötü gidişe son vermek için takımın başına getirilen Bülent Korkmaz, eski teknik direktör Michael Skibbe'yi aratıyor.





Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, beklenen performansı sergileyemedi.



Sarı-kırmızılı takımda forma giydiği dönemde büyük başarılara imza atan ve 2000 yılında alınan UEFA Kupası'nda büyük emeği olan Korkmaz, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde ise şimdiye dek aynı başarıyı gösteremedi.



''Kurtarıcı'' olarak göreve getirilen Korkmaz, aldığı sonuçlarla ''yetersiz'' diye görevine son verilen Skibbe'nin, maç başına puan ortalaması olarak gerisinde kaldı.



Galatasaray, sezona başladığı Alman teknik adam Skibbe ile çıktığı 21 karşılaşmadan 11 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi alarak, maç başına 1.76 puan ortalaması tuttururken, daha sonra görevi devralan Bülent Korkmaz ise çıktığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, maç başına ortalama 1.66 puan toplayabildi.



