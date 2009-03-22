Korkmaz: Şansımız var..



Eskişehirspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da, teknik direktör Bülent Korkmaz artık kalan maçlarının hepsini kazanmak zorunda olduklarını söyledi.





Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligde bundan böyle puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi.



Bülent Korkmaz, Eskişehirspor maçında alınan yenilginin ardından düzenlediği basın toplantısında, ''Eskişehirspor'u kutluyorum. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Rakip kadar koşmazsanız, mücadele etmezseniz tabii ki rakip 10 kişi de olsa istediğiniz sonucu alamazsınız. Biraz da Hamburg maçından kalan moral motivasyon bozukluğunu hissettik. Bunlar mazeret değil. Bizim için üzücü. 15 günlük arayı iyi değerlendirip bütün maçlarımızı kazanmamız, beraberlik bile olmaması gerekir. Şampiyonluk şansımız devam ediyor'' diye konuştu.



''LINCOLN 'SAKATIM' DEDİ''



Basın mensuplarının, Lincoln'ün oynamaması konusundaki sorularını yanıtlayan Korkmaz, ''Lincoln bugün bana gelip ''Dizimden sakatım ama oynarsam elimden gelenin en iyisini yaparım. Eğer oynatmayı düşünmüyorsanız burada kalayım' dedi. Ben de 'hayır yanımızda kalacaksın' dedim. Kadrodan çıkarmayı düşünmedim' dedi.





Korkmaz, maçtan sonra Lig TV'de canlı yayında yaptığı açıklamada, Lincoln'un, sakat olduğunu söylediğini belirterek, ''Lincoln, gelip sakatlığı olduğunu söyledi. Ben de kadroyu yapmıştım. Kadroda kalması gerekiyordu'' diye konuştu.



Korkmaz, ''Lincoln'un sakatlığı ciddi mi?'' sorusu üzerine, ''Doktorlar o kadar ciddi olmadığını söyledi ama tabii ki oyuncu kendi bünyesini daha iyi tanır. Dizinde sakatlığı varmış. Doktorlar antrenman veya maça çıkmasında problem olmadığı söylüyorlar'' dedi.



''OYUN DİSİPLİNİNDEN KOPTUK''



Korkmaz, Hamburg maçının ertesi günü oyuncularda moral bozukluğunu hissettiğini belirterek, ''Oyuncuların hepsiyle konuştuk. Maç günü bunu hissetmedim. Ancak maçta gergin olduklarını gördüm'' diye konuştu.



Maça iyi başlamadıklarını anlatan Korkmaz, ''İlk yarıda belli bölümlerde istediklerimizi yaptık. Ama ikinci yarıda yorgunluk, moral bozukluğu ve golün gelmemesi nedeniyle oyun disiplininden koptuk. Eskişehirspor'u da tebrik ediyorum'' dedi.



ÇALIMBAY: OYUNCULARIM MÜKEMMEL OYNADI



Eskişehirspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularının maçta mükemmel bir futbol sergilediklerini söyledi.



Geçen hafta Türkiye'de tarihte görülmedik biçimde kendi kalelerine 2 gol atarak yenildiklerini, ancak iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, ''Futbolcularımıza bu oyunumuzu devam ettirmemiz gerektiğini söylemiştim. Maçın başından sonuna kadar mükemmel oynadılar. 10 kişi kaldığımızda da iyi oynadılar. 9 kişi golü attık. Bir deplasman takımı gibi oynadık'' diye konuştu.



Çalımbay, Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesine çok üzüldüklerini de vurgulayarak, ''Bu karşılaşma elenmelerinin ardından daha da önem kazanmıştı. Bizim için dezavantajlı bir durum oluşmuştu. Ancak kazanmasını bildik. Hakem de cesaretli ve mükemmel bir maç yönetti. Oyuncumuzu atmasına rağmen kendisini tebrik ediyorum'' dedi.



Eskişehirspor'un galibiyet golünü atan Youla ise çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, ''Bugün gol atmak istedim ve attım. Galatasaray savunması ağırdı'' diye konuştu.



