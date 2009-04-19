Korkmaz: Önemli olan kazanmamızdı

Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçının çok zorlu geçtiğini belirterek, "Ancak maçı galip bitirdik. Kazandıkça daha iyi oynayacağız" dedi.



Bülent Korkmaz, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirterek, "Önemli olan kazanmamız. Böyle stresli ve gergin ortamda kazandıkları için oyuncularımı kutluyorum. Bu kadar eksiğe rağmen kazandık. Önemli olan takım halinde kazanmak. Bunu başardık, yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.



"Yukarıyla arayı açmamak lazım bunun da verdiği stres var" diyen Bülent Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Rakipler puan kaybedince biz de puan kaybediyoruz. Bunun da verdiği gerginlik vardı. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Zaman zaman istediklerimizi yapabildik. Geldiğimden beri hiç mazeret sunmadım, ama o kadar çok mazeret var ki... Bunu kimse dile getirmiyor, bu önemli değil benim için."



Bu hafta seyircisiz oynamayı mazeret olarak gösteremeyeceğini belirten Korkmaz, "Taraftarımızın önünde oynamak bizi heyecanlandırır, ama seyircisiz oynamak mazeret olmamalı. Önemli olan Galatasaray'ın maçı kazanması. Kafamızda tarafsız sahada yapacağımız maçı İzmir'de oynamak var" ifadelerini kullandı.



Hedeflerinin öncelikle önlerindeki maçları kazanmak olduğunu kaydeden Korkmaz, "Bizim kazandıkça rakiplerimizin kaybetmesini beklememiz gerekiyor. 4 Ankara ekibiyle yapacağımız tüm maçları kazanmamız lazım. Bugün benim için oyundan ziyade kazanmak önemliydi ve takım olarak bunu yaptık. Oyuncularıma 'Kazanın da nasıl kazanırsanız kazanın' demiştim" diye konuştu.



Semih'in iyi oynadığını belirten Korkmaz, Nonda'nın da sakatlıktan yeni çıktığını ve ileride daha iyi olacağını anlattı.



Bülent Korkmaz, Lincoln'ün bu takım için önemli olduğunu kaydederek, "O da diğerleri gibi takımın kazanması için elinden geleni yaptı. Önemli olan takımın kazanmasıydı. Kazandıkça bizim iyi oyunumuz ve oyuncuların kendine güveni gelecek" diyerek sözlerini tamamladı.



"GALATASARAY VAKİT ÇALIYORSA BİZ İYİ OYNAMIŞIZ"



İstanbul Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyunun büyük bir bölümünde rakipten daha iyi oynayan takım olduklarını belirterek, "Rakip maçta vakit çalıyorsa, biz iyi oynamışız demektir" dedi.



Abdullah Avcı, rakip ceza sahasında final paslarında başarılı olamadıklarını kaydederek, "Pozisyonları da değerlendiremedik. Rakibe tek verdiğimiz pozisyonla maçı kaybettik. Genel yapıda biz bu oyunu oynarsak, önde biraz sorumluluk alırsak, iyi bir ekibiz. Bunun altından kalkarız" diye konuştu.



Bebbe'nin pozisyonunun penaltı olduğunun kendisine söylendiğini anlatan Abdullah Avcı, "Bu pozisyonda tüm Galatasaraylı futbolcular haklı duruma geçmeye çalışıyorlar, bu da üzüntü verici" ifadesini kullandı.



Hiç bir zaman negatif düşünmediğini söyleyen Avcı, "Biz iyi takımız, bunun altından kalkarız, bulunduğumuz konumdan da çıkarız, diye düşünüyorum. Bugünkü oyunun sonucu bu değildi" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu futbolculardan Serhat Gülpınar ise oyunun genelinde iyi mücadele ettiklerini belirterek, " Galatasaray'ın gol attığı aynı pozisyonu yakaladık. Oyun ortadaydı. Galatasaray'ın galibiyeti hak edecek oyun oynadığını düşünmüyorum. 6 hafta kaldı. Neyimiz varsa onu verip, bu sıkıntıdan kurtulmak istiyoruz. Biraz daha mücadelemizin üstüne çıkmamız lazım" diye konuştu.



Erman Kılıç da bugün iyi mücadele ettiklerini anlatarak, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendirip, öne geçebilseydik, farklı olabilirdi. Galatasaray büyük takım, rakibimiz değil. Bundan sonraki bütün takımları rakibimiz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

