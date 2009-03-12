Korkmaz: Kewell genç takımda stopermiş



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Hamburg ile oynadıkları karşılaşmada rövanş için avantaj elde ettiklerini söyledi. Ali Sami Yen Stadı'nda taraftarların desteğiyle turu geçmek istediklerini ifade eden Korkmaz, Kewell'ın savunmanın göbeğinde oynamasıyla ilgili olarak da, "Genç takımdayken stoper oynamış" açıklamasını yaptı.



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Hamburg maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, dengeli bir oyun olduğunu belirtti.



Korkmaz, ''Özellikle birinci bölgede kaptırdığımız toplardan Hamburg etkili oldu. Sahaya iyi yayıldığımızı düşünüyorum. Oyun içinde zaman zaman iyi oynadık. Zaman zaman istemediğim şekilde oyun oynadık. 10 kişi kaldıktan sonra inanılmaz mücadele gösterdik ve bu sonuçla avantaj elde ettik'' dedi.



Bütün oyuncularını kutlayan Bülent Korkmaz, bundan sonra en büyük avantajlarının Ali Sami Yen Stadı ve taraftarlar olduğunu kaydetti. Korkmaz, taraftarların desteği ile rövanşta turu geçmek istediklerini vurguladı.



''KEWELL GENÇ TAKIMDA STOPER OYNAMIŞ''

Emre Aşık'ın kırmızı kart görmesinin ardından savunmanın ortasında neden Kewell'ı oynattığının sorulması üzerine Bülent Korkmaz, Kewell'ın genç takımda da stoper olarak görev yaptığını ifade etti.



Korkmaz, Kewell'un bu mevkide iyi oynadığını belirterek, ''Maçtan önce o mevki için istenmeyen olayları planlamıştık. Orada Kewell'ı koyduk, o da oyun tecrübesini ve zekasını ortaya koyarak iyi oynadı. Kewell genç takımdayken stoper oynamış'' diye konuştu.



''LİNCOLN KONUSUNU ARAMIZDA HALLEDECEĞİZ''

Maçtan alınırken kendisine tepki gösteren Lincoln'e anlayışla yaklaşan Bülent Korkmaz, futbolcuların maçtan alındıklarında üzüldüğünü, bu konuyu kendi aralarında halledeceklerini söyledi.



Korkmaz, ''Oyuncular oyundan çıkınca üzülüyor, normal karşılıyorum, onu kendi içimizde konuşarak halledeceğiz'' ifadesini kullandı.



Trabzonspor maçında rotasyon yapabileceğini anlatan Korkmaz, üst üste maçları futbolculuk döneminde çok yaşadığını belirterek, '' Galatasaray şartlar ne olursa olsun, oyun yeteneklerini ve mücadelesini sergileyecek. Ben ikisini de istiyorum'' şeklinde konuştu.



''GURBETÇİLERE TEŞEKKÜRLER''



Almanya'da oynadıkları maçlarda her zaman iyi bir atmosferin olduğunu vurgulayan Korkmaz, ''Onlara bize inançlarından dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onları mahçup etmemişizdir. Onların burada olması bizi mutlu ediyor'' diye konuştu.



JOL: TÜRKLER TİTREDİLER

Hamburg Teknik Direktörü Martin Jol ise maçta iyi sonuç alamadıklarını belirterek, rövanşta işlerinin zor olduğunu vurguladı.



Yedikleri gole kadar 7 korner kullandıklarını belirten Jol, ''Bizim attığımız kornerden sonra Galatasaray, hiç yoktan gol buldu. Pozisyonlara girdik gol atamadık. Rövanşta işimiz çok zor. Memnun değilim, bakacağız haftaya ne olacağını hep beraber göreceğiz'' ifadelerini kullandı.



Jol, taraftarlarına umut da vererek, ''İkinci yarının bazı bölümlerinde oynadığımız gibi oynarsak İstanbul'da da şanmız var'' diye konuştu.



Türk taraftarları tanıdığını anlatan Martin Jol, ''İnanılmaz atmosfer sergilediler. İkinci yarı onlar da bağıramadılar, titrediler. Suskun kaldılar'' diyerek sözlerini tamamladı.



Cimbom döndü



UEFA Kupası 4. tur ilk maçında, Almanya'nın Hamburg takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, İstanbul'a döndü.

Sarı-kırmızılı kafilenin bulunduğu Pegasus Havayolları'na ait uçak, saat 01.30'da Atatürk Havalimanı'na indi. Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, bazı yöneticiler ile teknik

direktör Bülent Korkmaz da takımla birlikte otobüse binerek havalimanından ayrıldı.







