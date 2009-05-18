Korkmaz: İkinci yarıda iyiydik



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyledi.





Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek, 3 puan aldıkları için mutlu oldukları söyledi.



Korkmaz, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, ilk yarıda gol pozisyonlarında üretken olamadıklarını belirterek, ''Kendi sahamızda ve taraftarımızın önünde 3 puan aldığımız için mutluyum. İlk yarıda gol pozisyonlarında üretken olamadık, istediğimiz oyun yoktu, ancak gol pozisyonu da vermedik. Ankaragücü maçında ilk yarı iyi oynamıştık. Bu maçta ikinci yarı üretkendik ve goller geldi'' diye konuştu.



Basın mensuplarının, kalan iki maçta şampiyonluk adayları Beşiktaş ve Sivasspor ile karşılaşacaklarını vurgulaması üzerine Bülent Korkmaz, ''Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Biz galip gelmek kazanmak isteriz. Şartlar ne olursa olsun'' dedi.



FENERBAHÇE DOSTLUK MAÇI



Bülent Korkmaz, Fenerbahçe ile 19 Mayıs Salı günü yapacakları dostluk maçında, yedek ağırlıklı oyuncularla çıkabileceğini söyledi.



Çok sakat oyuncunun bulunduğunu ifade eden Korkmaz, ''Serkan ve Semih, 19 Yaş Altı Milli Takımı'na gidecek. Bu maç için Semih'i düşünebilirdik. 5-6 sakat oyuncumuz var. Salı günü kimi oynatacağımıza karar vereceğiz. Oynatmadığımız oyuncuları oynatmak zorundayız. İki gün arada oyuncularımızın dinlemesi gerekiyor'' diye konuştu.



Bülent Korkmaz, maçta sakatlanan Emre Güngör için çok üzüldüğünü kaydederek, ''Ankaragücü maçında çok iyi oynamıştı. Galatasaray için önemli bir oyuncu. Gerçek stoperlerle oynadığınız zaman pozisyon da vermiyorsunuz. Gerçek defansla sadece Ankaragücü maçında oynadık. İnşallah önemli bir sakatlığı yoktur'' dedi.



Trabzonspor, Bursaspor'u 1-0 mağlup edince UEFA Kupası'na katılma yolunda avantaj elde ettiklerinin dile getirilmesi üzerine Korkmaz, ''Biz kendi işimize bakmalıyız. Biz kazanmadan rakip kaybetse de anlamı yok. Biz kazandıktan sonra problem yok. Öncelikle kendi işimizi halledeceğiz'' şeklinde konuştu.



Bu arada, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Samet Aybaba, basın toplantısına gelmedi.



